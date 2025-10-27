НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Бабиш започна преговори за правителство и получи мандат за премиер от президента

          1
          157
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Чешкият президент Петър Павел възложи на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш да започне преговори за съставяне на следващото правителство на страната, съобщи АФП.

          - Реклама -

          Партията на Бабиш — АНО — спечели парламентарните избори на 3–4 октомври, като получи 34,5% от гласовете и 80 места в 200-членния парламент, но не успя да постигне абсолютно мнозинство.

          „Решението ми е взето въз основа на резултатите от изборите, хода на преговорите и позициите на парламентарните партии,“ заяви президентът Павел, като официално възложи на Бабиш да състави нов кабинет.

          Бабиш, който беше министър-председател от 2017 до 2021 г., вече е започнал разговори с крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) и дясната партия „Мотористи“.

          Партията на Андрей Бабиш печели изборите в Чехия – предстоят трудни коалиционни преговори – ОБНОВЕНА Партията на Андрей Бабиш печели изборите в Чехия – предстоят трудни коалиционни преговори – ОБНОВЕНА

          SPD, която настоява за референдум за напускане на Европейския съюз — идея, която Бабиш категорично отхвърля, спечели 15 места, докато „Мотористи“, които се противопоставят на плановете на ЕС за постепенно премахване на двигателите с вътрешно горене, получиха 13 места.

          „Очаквам състав на правителство, който по никакъв начин няма да отслаби принципите на нашата демократична държава, заложени в Конституцията на Чешката република,“ подчерта президентът Павел.

          Изходът от коалиционните преговори се очаква да окаже съществено влияние върху позицията на Чехия спрямо Украйна, тъй като страната е член на ЕС и НАТО и активно подкрепя Киев с хуманитарна и военна помощ след началото на руската инвазия през февруари 2022 г.

          Словакия отказа да участва в каквито и да е схеми на ЕС за финансиране на войната в Украйна Словакия отказа да участва в каквито и да е схеми на ЕС за финансиране на войната в Украйна

          Чешкият президент Петър Павел възложи на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш да започне преговори за съставяне на следващото правителство на страната, съобщи АФП.

          - Реклама -

          Партията на Бабиш — АНО — спечели парламентарните избори на 3–4 октомври, като получи 34,5% от гласовете и 80 места в 200-членния парламент, но не успя да постигне абсолютно мнозинство.

          „Решението ми е взето въз основа на резултатите от изборите, хода на преговорите и позициите на парламентарните партии,“ заяви президентът Павел, като официално възложи на Бабиш да състави нов кабинет.

          Бабиш, който беше министър-председател от 2017 до 2021 г., вече е започнал разговори с крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) и дясната партия „Мотористи“.

          Партията на Андрей Бабиш печели изборите в Чехия – предстоят трудни коалиционни преговори – ОБНОВЕНА Партията на Андрей Бабиш печели изборите в Чехия – предстоят трудни коалиционни преговори – ОБНОВЕНА

          SPD, която настоява за референдум за напускане на Европейския съюз — идея, която Бабиш категорично отхвърля, спечели 15 места, докато „Мотористи“, които се противопоставят на плановете на ЕС за постепенно премахване на двигателите с вътрешно горене, получиха 13 места.

          „Очаквам състав на правителство, който по никакъв начин няма да отслаби принципите на нашата демократична държава, заложени в Конституцията на Чешката република,“ подчерта президентът Павел.

          Изходът от коалиционните преговори се очаква да окаже съществено влияние върху позицията на Чехия спрямо Украйна, тъй като страната е член на ЕС и НАТО и активно подкрепя Киев с хуманитарна и военна помощ след началото на руската инвазия през февруари 2022 г.

          Словакия отказа да участва в каквито и да е схеми на ЕС за финансиране на войната в Украйна Словакия отказа да участва в каквито и да е схеми на ЕС за финансиране на войната в Украйна

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Норвегия: Русия тества ядрената ракета „Буревестник“ от Нова земя

          Георги Петров -
          Норвежкото военно разузнаване потвърди, че Русия е извършила пробен пуск на своята нова крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“, съобщава Ройтерс „Можем да потвърдим, че...
          Политика

          Украйна: Русия изнудва Сърбия

          Георги Петров -
          Русия използва петрола и газа, за да оказва натиск върху Сърбия – това заяви украинският посланик в Белград Владимир Толкач в интервю за сръбския...
          Крими

          Арестуваха 26-годишен за опит за изнасилване във влак край Париж

          Георги Петров -
          Френската полиция е задържала 26-годишен мъж от египетски произход, заподозрян в опит за изнасилване на млада жена във влак край Париж, съобщава CBS News. Инцидентът...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions