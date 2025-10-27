Бабиш започна преговори за правителство и получи мандат за премиер от президента

Чешкият президент Петър Павел възложи на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш да започне преговори за съставяне на следващото правителство на страната, съобщи АФП.

Партията на Бабиш — АНО — спечели парламентарните избори на 3–4 октомври, като получи 34,5% от гласовете и 80 места в 200-членния парламент, но не успя да постигне абсолютно мнозинство.

„Решението ми е взето въз основа на резултатите от изборите, хода на преговорите и позициите на парламентарните партии,“ заяви президентът Павел, като официално възложи на Бабиш да състави нов кабинет.

Бабиш, който беше министър-председател от 2017 до 2021 г., вече е започнал разговори с крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) и дясната партия „Мотористи“.

SPD, която настоява за референдум за напускане на Европейския съюз — идея, която Бабиш категорично отхвърля, спечели 15 места, докато „Мотористи“, които се противопоставят на плановете на ЕС за постепенно премахване на двигателите с вътрешно горене, получиха 13 места.

„Очаквам състав на правителство, който по никакъв начин няма да отслаби принципите на нашата демократична държава, заложени в Конституцията на Чешката република,“ подчерта президентът Павел.

Изходът от коалиционните преговори се очаква да окаже съществено влияние върху позицията на Чехия спрямо Украйна, тъй като страната е член на ЕС и НАТО и активно подкрепя Киев с хуманитарна и военна помощ след началото на руската инвазия през февруари 2022 г.