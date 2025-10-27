Българите винят семейството за насилието между деца

Липсата на внимание и подкрепа в семейството е основната причина за насилието между децата, смятат 41,2% от българите, показва национално представително проучване на „Галъп интернешънъл Болкан“, проведено в периода 1–14 октомври.

„За българското общество семейството традиционно е възприемано като основата на възпитанието и сигурността. Именно в семейната среда се коренят проблемите, водещи до агресивно поведение при подрастващите“, коментират социолозите.

На второ място сред посочените причини са лошата приятелска среда (15,5%) и социалните мрежи (15,1%), които според анкетираните оказват значително влияние върху поведението на децата.

Около 9% свързват проблема с интернет като цяло, където децата често се сблъскват със съдържание, наситено с насилие и фалшиви послания. 9,2% пък смятат, че липсите във възпитанието в училище допринасят за агресията.

5,4% от анкетираните вярват, че преживяното насилие поражда ново насилие, а 2,8% виждат причината в психично страдание.

Сред жените 43% посочват семейната среда като основен фактор, докато сред мъжете този дял е 39%.

Жените по-често открояват приятелската среда (17,2%), а мъжете – липсата на възпитание в училище (12%).

По отношение на социалните мрежи мненията са почти еднакви — около 15% и при двата пола.

Проучването показва и чувствителност към темата за психичното здраве – повече жени (3,4%) отчитат психичното страдание като фактор за агресията, в сравнение с мъжете (2,1%).

Изследването е част от независимата програма на „Галъп интернешънъл Болкан“ и е финансирано със собствени средства. Проведени са 904 интервюта с пълнолетни граждани чрез стандартизирани лични анкети.