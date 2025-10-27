България и „Райнметал“ подписват за завода за барут

Утре в Министерския съвет ще се състои официалната церемония по обявяването на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, който ще бъде реализиран съвместно от българската държава и германския технологичен концерн „Райнметал“.
- Реклама -
Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа, тъй като се вписва в общите усилия на Европейския съюз и НАТО за засилване на отбранителните способности и стратегическата автономност на континента в условията на променената геополитическа среда.
Инвестицията е на стойност близо 1 млрд. лева и представлява една от най-значимите за последните години. С нея се цели модернизация на българската отбранителна индустрия, стимулиране на икономическия растеж и развитие на производствени мощности от най-ново поколение.
Очаква се проектът да създаде около 1000 висококвалифицирани работни места, както и да възстанови ключов елемент от отбранителния капацитет на страната, укрепвайки позициите на България в европейската индустрия за отбрана.
Новият иновативен завод ще произвежда барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи. Той ще бъде изграден чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ – Сопот.
Подписите под договора ще поставят главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне и изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.
На церемонията се очаква да присъства и министър-председателят Росен Желязков.
Утре в Министерския съвет ще се състои официалната церемония по обявяването на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, който ще бъде реализиран съвместно от българската държава и германския технологичен концерн „Райнметал“.
- Реклама -
Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа, тъй като се вписва в общите усилия на Европейския съюз и НАТО за засилване на отбранителните способности и стратегическата автономност на континента в условията на променената геополитическа среда.
Инвестицията е на стойност близо 1 млрд. лева и представлява една от най-значимите за последните години. С нея се цели модернизация на българската отбранителна индустрия, стимулиране на икономическия растеж и развитие на производствени мощности от най-ново поколение.
Очаква се проектът да създаде около 1000 висококвалифицирани работни места, както и да възстанови ключов елемент от отбранителния капацитет на страната, укрепвайки позициите на България в европейската индустрия за отбрана.
Новият иновативен завод ще произвежда барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи. Той ще бъде изграден чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ – Сопот.
Подписите под договора ще поставят главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне и изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.
На церемонията се очаква да присъства и министър-председателят Росен Желязков.
Русия и Венецуела официално сключиха стратегическо партньорство, целящо да разшири сътрудничеството в ключови области като енергетиката, минното дело, транспорта и сигурността. Споразумението бе подписано...
Danny Smith няма по тъпа и проста нация с умствено ограничени възможности.
Този завод ще се отрази на Природата много много зле, може да се каже катастрофално ! Самото производство ще доведе до екологично замърсяване !
Danny Smith Каза „Писъкът“ прдажен!
България официално сътвори мишена
За в бъдеще пак ще ядем хурката!Честито малоумници!!!!
Danny Smith Ти си бил мнооого зле!
Danny Smith немските „оръжия чудо“ винаги са се оказвали едни миризливи лайна…а между другото цялата оръжейна индустрия у нас е създадена от руснаците-с техни машини и лицензи…някои пършиви еврогейци явно го забравят…или са толкова тъпи,че не го знаят🤣🤣🤣
Danny Smith,тяхната подкрепа ни струва две национални катастрофи!Така,че четете историята и мислете!😂🤣😅Ако,има с какво!
А леярна за топове и гюлета кога?🤣🤣🤣
Браво 💥
Браво
То хубаво,че ще има нов завод,но неезабравяйте ,че барутът е силно избухлив!!!!