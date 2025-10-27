България и „Райнметал“ подписват за завода за барут

Утре в Министерския съвет ще се състои официалната церемония по обявяването на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, който ще бъде реализиран съвместно от българската държава и германския технологичен концерн „Райнметал“.

Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа, тъй като се вписва в общите усилия на Европейския съюз и НАТО за засилване на отбранителните способности и стратегическата автономност на континента в условията на променената геополитическа среда.

Инвестицията е на стойност близо 1 млрд. лева и представлява една от най-значимите за последните години. С нея се цели модернизация на българската отбранителна индустрия, стимулиране на икономическия растеж и развитие на производствени мощности от най-ново поколение.

Очаква се проектът да създаде около 1000 висококвалифицирани работни места, както и да възстанови ключов елемент от отбранителния капацитет на страната, укрепвайки позициите на България в европейската индустрия за отбрана.

Новият иновативен завод ще произвежда барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи. Той ще бъде изграден чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ – Сопот.

Подписите под договора ще поставят главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне и изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.

На церемонията се очаква да присъства и министър-председателят Росен Желязков.