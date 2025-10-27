НА ЖИВО
          Начало Европа Общество

          България и „Райнметал" подписват за завода за барут

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Утре в Министерския съвет ще се състои официалната церемония по обявяването на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси, който ще бъде реализиран съвместно от българската държава и германския технологичен концерн „Райнметал“.

          Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа, тъй като се вписва в общите усилия на Европейския съюз и НАТО за засилване на отбранителните способности и стратегическата автономност на континента в условията на променената геополитическа среда.

          Проф. Румен Гечев: Недопустимо е България да тегли огромен кредит за завода за барут, а „Райнметал“ да придобие 51% Проф. Румен Гечев: Недопустимо е България да тегли огромен кредит за завода за барут, а „Райнметал“ да придобие 51%

          Инвестицията е на стойност близо 1 млрд. лева и представлява една от най-значимите за последните години. С нея се цели модернизация на българската отбранителна индустрия, стимулиране на икономическия растеж и развитие на производствени мощности от най-ново поколение.

          Очаква се проектът да създаде около 1000 висококвалифицирани работни места, както и да възстанови ключов елемент от отбранителния капацитет на страната, укрепвайки позициите на България в европейската индустрия за отбрана.

          България и Германия обединени в подкрепа на разширяването на ЕС и стабилността в Черноморския регион България и Германия обединени в подкрепа на разширяването на ЕС и стабилността в Черноморския регион

          Новият иновативен завод ще произвежда барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи. Той ще бъде изграден чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ – Сопот.

          Подписите под договора ще поставят главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне и изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.

          На церемонията се очаква да присъства и министър-председателят Росен Желязков.

          Русия и Венецуела подписаха стратегическо партньорство за разширяване на сътрудничеството в енергетиката, минното дело и сигурността

          Красимир Попов -
          Русия и Венецуела официално сключиха стратегическо партньорство, целящо да разшири сътрудничеството в ключови области като енергетиката, минното дело, транспорта и сигурността. Споразумението бе подписано...
          Политика

          Сръбският президент Александар Вучич обсъди с МВФ ключови въпроси за енергийния сектор и Петролната индустрия на Сърбия

          Красимир Попов -
          Президентът на Сърбия Александар Вучич съобщи, че е провел трудни разговори с Международния валутен фонд (МВФ), като основната тема е била Петролната индустрия на...
          Политика

          21 заподозрени задържани в Истанбул при операция срещу Ислямска държава

          Красимир Попов -
          В Истанбул бяха задържани 21 заподозрени, участващи в терористичната организация Ислямска държава (ИД), съобщи ТРТ Хабер. „Операцията е проведена в рамките на разследване, проведено от...

          13 КОМЕНТАРА

          2. Този завод ще се отрази на Природата много много зле, може да се каже катастрофално ! Самото производство ще доведе до екологично замърсяване !

          7. Danny Smith немските „оръжия чудо“ винаги са се оказвали едни миризливи лайна…а между другото цялата оръжейна индустрия у нас е създадена от руснаците-с техни машини и лицензи…някои пършиви еврогейци явно го забравят…или са толкова тъпи,че не го знаят🤣🤣🤣

          8. Danny Smith,тяхната подкрепа ни струва две национални катастрофи!Така,че четете историята и мислете!😂🤣😅Ако,има с какво!

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

Пишете ни: novini@eurocom.bg

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

