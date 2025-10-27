НА ЖИВО
          България става ключов енергиен мост към Украйна

          Снимка: БГНЕС
          Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ще продължи да работи с партньорите си от региона за подобряване на специалния маршрут за пренос на газ от Гърция до Украйна. Това заяви изпълнителният директор на дружеството Владимир Малинов по време на срещата на газовите оператори в рамките на инициативата CESEC в Букурещ, Румъния.

          „Целта ни е продуктът да функционира в предложения вид през следващите шест месеца, а след това да бъде още по-атрактивен и устойчив в дългосрочен план,“ подчерта Малинов.

          По време на форума участниците обсъдиха интеграцията на пазарите на природен газ и използването на регионалната инфраструктура за гарантиране на доставките през зимния сезон 2025/2026 г.

          Малинов посочи, че новият маршрут ще осигури енергийна сигурност за Украйна, като ѝ даде възможност да получава газ от надеждни източници, включително от Съединените щати.

          „В резултат от проведения търг за ноември над 31% от свободния капацитет е вече резервиран от три международни компании,“ допълни той.

          Сред обсъдените теми беше и реализацията на Вертикалния газов коридор, който вече се изгражда на българска територия. Чрез него втечнен природен газ от сигурни източници ще достига до целия регион на Югоизточна Европа, включително Молдова и Украйна.

