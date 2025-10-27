България става ключов енергиен мост към Украйна

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ще продължи да работи с партньорите си от региона за подобряване на специалния маршрут за пренос на газ от Гърция до Украйна. Това заяви изпълнителният директор на дружеството Владимир Малинов по време на срещата на газовите оператори в рамките на инициативата CESEC в Букурещ, Румъния.
По време на форума участниците обсъдиха интеграцията на пазарите на природен газ и използването на регионалната инфраструктура за гарантиране на доставките през зимния сезон 2025/2026 г.
Малинов посочи, че новият маршрут ще осигури енергийна сигурност за Украйна, като ѝ даде възможност да получава газ от надеждни източници, включително от Съединените щати.
Сред обсъдените теми беше и реализацията на Вертикалния газов коридор, който вече се изгражда на българска територия. Чрез него втечнен природен газ от сигурни източници ще достига до целия регион на Югоизточна Европа, включително Молдова и Украйна.
Украйна няма да има. Амин. Господ вижда, забавя но не забравя.
Докато украинците не треснат и турски поток. Турция, за тяхно съжаление, няма да го преглътне. А ние сме досадна муха на стената.
горивата от Лукойл всичко беше за усрайна сега газта? вземат се дебелите от софия и със самосвал се карат в киев да се сглобкат форматират абортират там да си останат!
С какви ресурси?
След като щести блок АЕЦ е в ремонт ли. ⁉️ А ние ще плащаме двойно и тройно за внос. Големи сделки. ⁉️
Укроговедата скоро ще го дуат.
Тъкмо да им резнем енергията ,та да си знаят мястото!!!
Ще го духат много скоро време скоро :);
Малинов не беше ли от забъркалите кашата с „Боташ“?
Стига тъпизми!
Не се занимавайте с Украйна,токсична квази-държава,всеки досег с нея е пагубен,от какъв зор ще им доставяме горива,било то и транзит,това е терористична колония и генерал-губернаторство на англичаните,руснаците ги предупредиха,намекнаха им ,че вече ще загазят,да се правят на улави,и ние не трябва да пригласяме на тоя дует–Англия и Украйна,а да им бием дузпата,защото руснаците ще ни дирят сметка един ден.