БЕДСТВИЕ: Реките в София се вдигнаха с метър за часове

Движението на автомобили и трамваи по бул. „Шипченски проход“ е напълно възстановено, съобщиха от Столичната община. Екипи в момента извършват почистване и измиване на пътните платна от наноси, останали след обилния дъжд.
По-рано днес трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 не се движеха заради наводнение на бул. „Асен Йорданов“ преди „Шипченски проход“, което временно блокира движението в района.
По думите му нивото на реките около София се е повишило с около метър, но ситуацията остава под контрол.
