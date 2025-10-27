НА ЖИВО
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
          Начало България Общество

          БЕДСТВИЕ: Реките в София се вдигнаха с метър за часове

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Движението на автомобили и трамваи по бул. „Шипченски проход“ е напълно възстановено, съобщиха от Столичната община. Екипи в момента извършват почистване и измиване на пътните платна от наноси, останали след обилния дъжд.

          По-рано днес трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 не се движеха заради наводнение на бул. „Асен Йорданов“ преди „Шипченски проход“, което временно блокира движението в района.

          „Общо десет екипа работят в столицата по сигнали за наводнения и завирявания,“ съобщи Красимир Димитров, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община.

          ИЗВЪНРЕДНО: Наводнение затвори пътя за Панчарево ИЗВЪНРЕДНО: Наводнение затвори пътя за Панчарево

          По думите му нивото на реките около София се е повишило с около метър, но ситуацията остава под контрол.

          „Имаме сигнал за река Владайска – хората се притесняват, но за момента няма преливане или сигнали за бедстващи хора или наводнени къщи,“ уточни Димитров.

