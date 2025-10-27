БЕДСТВИЕ: Реките в София се вдигнаха с метър за часове

Движението на автомобили и трамваи по бул. „Шипченски проход“ е напълно възстановено, съобщиха от Столичната община. Екипи в момента извършват почистване и измиване на пътните платна от наноси, останали след обилния дъжд.

- Реклама -

По-рано днес трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 не се движеха заради наводнение на бул. „Асен Йорданов“ преди „Шипченски проход“, което временно блокира движението в района.

„Общо десет екипа работят в столицата по сигнали за наводнения и завирявания,“ съобщи Красимир Димитров, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община.

По думите му нивото на реките около София се е повишило с около метър, но ситуацията остава под контрол.