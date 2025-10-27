Безстрашна котка пропътува 160 км върху микробус

Историята на един котарак от Китанинг, Пенсилвания, се превърна в сензация, след като той изминал 160 километра върху покрива на семеен микробус.

Семейство Денардо се отправяло на дълго пътуване – първо към Ню Хемпшър за маратон, после към Ню Йорк. Всичко било подготвено – багажът натоварен, децата на местата си, домашните любимци – уж у дома. Но техният котарак Рей Рей имал други планове.

„Съпругът ми излиза да зареди и просто казва: ‘Има котка на покрива!’“

разказва Мара Денардо пред CBS.

Против всякаква логика, Рей Рей преживял пътуването при скорост над 110 км/ч, без страх и без наранявания. След първоначалния шок семейството решило да включи котката в пътуването – той прекосил финала на маратона в Ню Хемпшър и дори разгледал Ню Йорк от раница на гърба на стопанина си.

„Той се забавляваше страхотно и преживя невероятно приключение,“

споделя Мара.

Снимките и видеата от необичайното пътешествие станали вирусни, а хиляди хора в САЩ се влюбили в безстрашния котарак. Историята вдъхновила стопанката му да напише детска книжна поредица – „Котешките приключения на Рей Рей“, като първата книга носи заглавието „Котката, която не се изгуби“.

От неочакван пътник до герой от книга, Рей Рей напомня, че най-хубавите приключения често не са планирани.