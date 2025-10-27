НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятДруги

          Безстрашна котка пропътува 160 км върху микробус

          0
          11
          Снимка: Instagram
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Историята на един котарак от Китанинг, Пенсилвания, се превърна в сензация, след като той изминал 160 километра върху покрива на семеен микробус.

          - Реклама -

          Семейство Денардо се отправяло на дълго пътуване – първо към Ню Хемпшър за маратон, после към Ню Йорк. Всичко било подготвено – багажът натоварен, децата на местата си, домашните любимци – уж у дома. Но техният котарак Рей Рей имал други планове.

          „Съпругът ми излиза да зареди и просто казва: ‘Има котка на покрива!’“
          разказва Мара Денардо пред CBS.

          Против всякаква логика, Рей Рей преживял пътуването при скорост над 110 км/ч, без страх и без наранявания. След първоначалния шок семейството решило да включи котката в пътуването – той прекосил финала на маратона в Ню Хемпшър и дори разгледал Ню Йорк от раница на гърба на стопанина си.

          „Той се забавляваше страхотно и преживя невероятно приключение,“
          споделя Мара.

          Снимките и видеата от необичайното пътешествие станали вирусни, а хиляди хора в САЩ се влюбили в безстрашния котарак. Историята вдъхновила стопанката му да напише детска книжна поредица – „Котешките приключения на Рей Рей“, като първата книга носи заглавието „Котката, която не се изгуби“.

          От неочакван пътник до герой от книга, Рей Рей напомня, че най-хубавите приключения често не са планирани.

          Историята на един котарак от Китанинг, Пенсилвания, се превърна в сензация, след като той изминал 160 километра върху покрива на семеен микробус.

          - Реклама -

          Семейство Денардо се отправяло на дълго пътуване – първо към Ню Хемпшър за маратон, после към Ню Йорк. Всичко било подготвено – багажът натоварен, децата на местата си, домашните любимци – уж у дома. Но техният котарак Рей Рей имал други планове.

          „Съпругът ми излиза да зареди и просто казва: ‘Има котка на покрива!’“
          разказва Мара Денардо пред CBS.

          Против всякаква логика, Рей Рей преживял пътуването при скорост над 110 км/ч, без страх и без наранявания. След първоначалния шок семейството решило да включи котката в пътуването – той прекосил финала на маратона в Ню Хемпшър и дори разгледал Ню Йорк от раница на гърба на стопанина си.

          „Той се забавляваше страхотно и преживя невероятно приключение,“
          споделя Мара.

          Снимките и видеата от необичайното пътешествие станали вирусни, а хиляди хора в САЩ се влюбили в безстрашния котарак. Историята вдъхновила стопанката му да напише детска книжна поредица – „Котешките приключения на Рей Рей“, като първата книга носи заглавието „Котката, която не се изгуби“.

          От неочакван пътник до герой от книга, Рей Рей напомня, че най-хубавите приключения често не са планирани.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси карибския остров Гваделупа

          Георги Петров -
          Земетресение с магнитуд 6,5 удари край бреговете на френската отвъдморска територия Гваделупа, съобщи Американската геоложка служба (USGS). Засега няма данни за жертви или сериозни...
          Политика

          САЩ и Китай с рамков консенсус за търговско споразумение

          Георги Петров -
          Съединените щати и Китай са постигнали „рамков консенсус“ по бъдещо търговско споразумение, съобщи китайският външен министър Ван Йи след срещата си с държавния секретар...
          Общество

          БЕДСТВИЕ: Реките в София се вдигнаха с метър за часове

          Никола Павлов -
          Движението на автомобили и трамваи по бул. „Шипченски проход“ е напълно възстановено, съобщиха от Столичната община. Екипи в момента извършват почистване и измиване на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions