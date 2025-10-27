БФС определи съдиите в мачовете за Купата на България

Съдийската комисия на БФС определи съдиите за мачовете от 1/16-финалите от Sesame Купа на България, които ще се играят през седмицата. Станимир Тренчев бе определен за рефер на мача Севлиево – ЦСКА, а Любослав Любомиров от Перник ще надува свирката в Пазарджик, където Хебър посреща Левски. И двата мача са в сряда (29 октомври)
Сблъсъкът Черноморец (Бургас) – Лудогорец е поверен на Красен Георгиев, а Васил Минев ще свири Янтра (Габрово) – ЦСКА 1948. Въпросните двубои са насрочени за четвъртък (30 октомври).
ВСИЧКИ СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ
28 октомври 2025 г., вторник, 12:45 ч.
СПАРТАК ПЛЕВЕН – БОТЕВ ПЛОВДИВ
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ:Борис Борисов Попов
28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч.
БДИН ВИДИН – ДОБРУДЖА
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов
28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч.
РИЛСКИ СПОРТИСТ – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Петър Георгиев Димитров
ЯМБОЛ – СПАРТАК ВАРНА
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2:Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
28 октомври 2025 г., вторник, 15:45 ч.
ФРАТРИЯ – АРДА КЪРДЖАЛИ
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1:Иван Стоянов Копчев АС2:Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:Георги Петров Стоянов
28 октомври 2025 г., вторник, 18:45 ч.
ДУНАВ РУСЕ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
ГС:Стоян Панталеев АрсовАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:Иво Петров Иванов
29 октомври 2025 г., сряда, 12:00 ч.
МИНЬОР ПЕРНИК – ЧЕРНО МОРЕ
ГС: Мартин Иванов Марков АС1:Мирослав Максимов Иванов АС2:Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:Димитър Цолов Буров
29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.
ФК СЕВЛИЕВО – ЦСКА
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1:Тодор Василев Вуков АС2:Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:Георги Димитров Давидов
МАРЕК – МОНТАНА
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2:Християн Антонов Терзиев
4-ТИ:Божидар Тихомиров Тодоров
ВИТОША БИСТРИЦА – БЕРОЕ
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1:Иво Николаев Колев АС2:Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СПАРТАК ПЛОВДИВ – СЛАВИЯ
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1:Христо Пламенов Хаджийски АС2:Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев
СПОРТИСТ СВОГЕ – СЕПТЕМВРИ
ГС:Геро Георгиев Писков АС1:Костадин Димитров Тановчев АС2:Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
ЗАГОРЕЦ НОВА ЗАГОРА – БОТЕВ ВРАЦА
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1:Красимир Атанасов Атанасов АС2:Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:Красимир Маргаритов Кръстев
29 октомври 2025 г., сряда, 16:30 ч.
ХЕБЪР – ЛЕВСКИ
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1:Петър Велизаров Митрев АС2:Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:Георги Петров Стоянов
30 октомври 2025 г., четвъртък, 13:30 ч.
ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – ЛУДОГОРЕЦ
ГС:Красен Иванов Георгиев АС1:Светослав Станимиров Стойчев АС2:Теодор Пешев Петров
4-ТИ:Тодор Недялков Киров
30 октомври 2025 г., четвъртък, 16:30 ч.
ЯНТРА – ЦСКА 1948
ГС: Васил Петров Минев АС1:Георги Йорданов Дойнов АС2:Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов.