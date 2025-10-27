БФС определи съдиите в мачовете за Купата на България

Съдийската комисия на БФС определи съдиите за мачовете от 1/16-финалите от Sesame Купа на България, които ще се играят през седмицата. Станимир Тренчев бе определен за рефер на мача Севлиево – ЦСКА, а Любослав Любомиров от Перник ще надува свирката в Пазарджик, където Хебър посреща Левски. И двата мача са в сряда (29 октомври)

Сблъсъкът Черноморец (Бургас) – Лудогорец е поверен на Красен Георгиев, а Васил Минев ще свири Янтра (Габрово) – ЦСКА 1948. Въпросните двубои са насрочени за четвъртък (30 октомври).

ВСИЧКИ СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ

28 октомври 2025 г., вторник, 12:45 ч.

СПАРТАК ПЛЕВЕН – БОТЕВ ПЛОВДИВ

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ:Борис Борисов Попов

28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч.

БДИН ВИДИН – ДОБРУДЖА

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов

28 октомври 2025 г., вторник, 13:30 ч.

РИЛСКИ СПОРТИСТ – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Петър Георгиев Димитров

ЯМБОЛ – СПАРТАК ВАРНА

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2:Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

28 октомври 2025 г., вторник, 15:45 ч.

ФРАТРИЯ – АРДА КЪРДЖАЛИ

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1:Иван Стоянов Копчев АС2:Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ:Георги Петров Стоянов

28 октомври 2025 г., вторник, 18:45 ч.

ДУНАВ РУСЕ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

ГС:Стоян Панталеев АрсовАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ:Иво Петров Иванов

29 октомври 2025 г., сряда, 12:00 ч.

МИНЬОР ПЕРНИК – ЧЕРНО МОРЕ

ГС: Мартин Иванов Марков АС1:Мирослав Максимов Иванов АС2:Радостин Николов Бодуров

4-ТИ:Димитър Цолов Буров

29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.

ФК СЕВЛИЕВО – ЦСКА

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1:Тодор Василев Вуков АС2:Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ:Георги Димитров Давидов

МАРЕК – МОНТАНА

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2:Християн Антонов Терзиев

4-ТИ:Божидар Тихомиров Тодоров

ВИТОША БИСТРИЦА – БЕРОЕ

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1:Иво Николаев Колев АС2:Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СПАРТАК ПЛОВДИВ – СЛАВИЯ

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1:Христо Пламенов Хаджийски АС2:Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев

СПОРТИСТ СВОГЕ – СЕПТЕМВРИ

ГС:Геро Георгиев Писков АС1:Костадин Димитров Тановчев АС2:Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб

ЗАГОРЕЦ НОВА ЗАГОРА – БОТЕВ ВРАЦА

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1:Красимир Атанасов Атанасов АС2:Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ:Красимир Маргаритов Кръстев

29 октомври 2025 г., сряда, 16:30 ч.

ХЕБЪР – ЛЕВСКИ

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1:Петър Велизаров Митрев АС2:Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:Георги Петров Стоянов

30 октомври 2025 г., четвъртък, 13:30 ч.

ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – ЛУДОГОРЕЦ

ГС:Красен Иванов Георгиев АС1:Светослав Станимиров Стойчев АС2:Теодор Пешев Петров

4-ТИ:Тодор Недялков Киров

30 октомври 2025 г., четвъртък, 16:30 ч.

ЯНТРА – ЦСКА 1948

ГС: Васил Петров Минев АС1:Георги Йорданов Дойнов АС2:Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов.