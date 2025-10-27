Бонка Василева: Проблемът с боклука в София ще се разреши до една седмица

„Проблемът с боклука в София ще се разреши до една седмица.“

Това каза общинският съветник в Столичния общински съвет от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Бонка Василева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Коев.

- Реклама -

Василева цитира разследване на сайта „Свободна Европа“, от което се виждало, че почистването в големите областни градове е дадено на определени фирми, близко до Таки.

Според гостенката всеки кмет може много лесно да бъде свален от власт или властта му да бъде разклатена, ако се предизвика криза с боклука или транспорта.

Общинският съветник беше категорична, че има картел между българските фирми, участвали в търга за сметопочистването. Тя припомни, че няколкото чужди компании, които също са се включили в търга, са се оказали с опожарени камиони.