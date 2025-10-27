Нов закон в Китай – без диплома нямаш право на глас по сериозни теми

Нов мащабен закон, въведен от Държавната администрация за киберпространство на Китай (CAC), предизвика широко обсъждане както в страната, така и по света. Регламентът, който влиза в сила днес, изисква всички инфлуенсъри, които публикуват съдържание по чувствителни теми като медицина, право, финанси или образование, да притежават официална квалификация в съответната област.
Според китайските власти мярката цели борба с онлайн дезинформацията и гарантиране на достоверността на съдържанието. Критиците обаче смятат, че тя може да се превърне и в инструмент за ограничаване на свободата на изразяване и потискане на независими гласове.
Какво предвижда законът
Съгласно новите правила, създателите на съдържание трябва да докажат експертиза – чрез диплома, сертификат или професионална квалификация – преди да публикуват материали по регулирани теми.
Платформи като Douyin (китайският TikTok), Bilibili и Weibo ще бъдат задължени да проверяват достоверността на квалификациите на инфлуенсърите, както и да изискват ясно посочване на източници или използване на AI технологии при създаването на съдържание.
Законът също така забранява рекламата на медицински услуги и продукти, включително хранителни добавки и здравословни стоки, с цел ограничаване на скритите реклами, представяни като образователно съдържание.
Борба с дезинформацията – но на каква цена?
Новият закон идва на фона на глобалните тревоги относно лавинообразното разпространение на невярна информация онлайн. По време на пандемията от COVID-19 фалшиви лечения и антиваксърски послания се разпространиха масово, често популяризирани от инфлуенсъри без медицинска подготовка.
Проучване на Центъра за борба с дигиталната омраза (CCDH) от 2021 г. показва, че само 12 души са отговорни за 65% от антиваксърското съдържание в социалните мрежи. Китайското правителство очевидно се стреми да предотврати подобни случаи, поставяйки обществената безопасност над неограничената свобода на изразяване.
Критиците обаче предупреждават, че законът може да ограничи легитимни дискусии и да заглуши мнения, които поставят под въпрос официалната позиция.
Глобална тенденция в регулирането на инфлуенсърите
Китай не е единствената държава, която предприема мерки за регулиране на онлайн създателите на съдържание. Испания въведе през 2024 г. свой „Закон за инфлуенсърите“, който задължава популярни създатели с над 1 милион последователи или доходи над 300 000 евро годишно да се регистрират и да спазват строги правила за реклами.
Подобни политики вече прилагат и YouTube, Instagram и Google, които маркират платени промоции и налагат по-строги изисквания към съдържание в категориите „Вашите пари или вашият живот“ (YMYL) – теми, свързани със здраве, финанси и право. Google използва своята система EEAT (Опит, Експертиза, Авторитет и Надеждност), за да насърчава създатели, които могат да докажат професионална компетентност.
Баланс между достоверност и креативност
Според наблюдатели новият закон подчертава глобалния парадокс: публиката иска автентичност и креативност от инфлуенсърите, но същевременно очаква те да бъдат компетентни и отговорни.
Една лошо проверена финансова препоръка може да доведе до загуба на спестявания, а вирусен здравен „трик“ — до вреда за човешкия живот.
Така възниква ключовият въпрос: трябва ли регулацията да ограничава творческата свобода?
Пълзяща диктатура. Диоломата(особено такава от последните 25-30 г) не гарантира знания. А Кирчо доказа, че това не важи само за българските учебни заведения- и Харвард е снижил много критериите си. Но пък европейските лидери харесват китайската система , особено т.нар. социален кредит: слушкаш- папкаш, не слушкаш – не папкаш. Мечтата на всеки “елит”.😡
Ако се приеме такъв закон – ще бъде гробна тишина !
Тези от чужбина също не трябва да гласуват.
На който му трябва дипломи си ги купува.
Най-големите крадци са в парламента ама те са българи не цигани българите краднат много повече от циганите те краднат милиарди !
е тука все дипломи ..по партийно дело ни управляват , кактои там корупция икражби, там поне чат пат ..гърмят
А тук този без диплома, дава акъл на този с диплома
Тук диплома имат само коларова и буруджиева…. 😡
Така трябва да е и в България не може неграмотни да решават съдбата на цял народ!
Дени Валя проблемът тук е ,че дипломинете не отговатят на умственият капацитет защото са на килограм.
Ще има много фалшиви дипломи, но пък голяма част от студентите са в университетите, за да вземат диплом, а не, за да научат нещо. И те се дипломират, защото……. жалка картина!!!
Най добре.
Диктатура
АБСОЛЮТНО ПРАВИЛНО! Същото важи и за гласуването! Недопустимо е разни неграмотни простаци, да решават съдбата на държавата!
В България всички сме вещи по всички закони, и ще ги коментираме, когато си искаме.Българите по принуда научиха законите та дори Конституцията.
Как какво 95 процента няма да ги показват по ебаните телевизий и ще умрат от глад
Просто най-неграмотните ще се сдобият с камара дипломи. Както шиши.
Голяма чистка ще настане.
Е депутатите са вишисти има и пожарникари но по прости от циганите. Тю.тю.
Значи всички с дипломи да гласуваме за Бат Сали който е завършил 5 клас,но ще е депутатин. Много интересно. Още по интересно ще е всички завършили преди 20 години сега да защитят дипломите си. Голям смях и изненади ще има.
Свилен Петров, те днес завършилите не могат да защитят дипломите си.
Светлана Спасова И те,но стават депутати.
Петте пръста на една ръка не са еднакви,така е и с хората
Копейките ше изгорят
И в България трябва да има такъв закон,минимум средно ,за да можеш да гласуваш!
Diyan Dimitrov че то сега дипломите се подаряват. 🤦🏼🫣
Marlena Georgieva даже и за професори и доценти. Важно е да назубриж даден текст. Не е задължително да го разбираш. Както и темите ти ги пише АЛ.😉
Diyan Dimitrov точно
Разделяме се на тия дето гледат ергенът и биг брадър срещу нас останалите 😃 😃 😃 😃
Браво бе великани дано и у нас някой ден.
дипломи за мисирки дето казаха че украинската бомба в Полша била Руска а ф16 най-модерният в света има ли? Денков ще ги измисли сглобката ще ги напечата на дюнер хартия оригиналдъ
Ако това се случи тук, копейките няма да коментират нищо, защото са малоумни 🙂
Димитър Ш. Григоров Като коментиращият!😏
Бабке, ти като си завършила с 3ка някое ленинско вечерно школо, се мислиш за умна ли? 🙂 Трай и натискай працалите, че както ви спряха достъпа до ссср , утре може ви спрат и пенсиите 🙂
Министерство на Истината
Да бе живот на роботи! Благодаря от такъв начин на живот!За всичко си под лупа!😏
Руските тролове и всеки който проповядва руска пропаганда да бъде подведен под отговорност
скучни китайци! Тука като казаха че украинската ракета в полша била руска?! и патиците в литва летящи дронове толкова се забавляваме с фалшиви новини😅
демек! ако там „експерт“ каже че ф16 най-модерният /пък не знае маслото на колата си де е/ няма да го дават всеки ден по телевизиите?
Много правилно решение и много правилни действия от страна на Китай! Не може всеки да си пише каквото му падне по конкретни теми в дадена област/сфера/отрасъл и така нататък. Та…затова Китай е номер 1 в света! И завинаги ще бъде номер 1 в света, независимо кой какво приказва и какви тези поддържа!
След като не си експерт в дадена област, нямаш право да се произнасяш – това е сто процента логично и правилно!
Todor Tomov Тоше явно някой те е опънал яко та да ти се дръпнали очичките!!!
Що дириш тука ,я марш в Китай! А още по добре при Ким! Той е експерта по всичко и там със сигурност няма да имаш право да се произнасяш- 100 процента!!!
Това наистина е прекалено,ограничаване на гражданските права.Но идеята си заслужава,при нас трябва да се въведе закон който няма средно образование да не гласува на избори и на референдуми,а на мангасарите да се отнемат книжките ,тъй като са необразовани и диви,все едно макак да седне зад волана.