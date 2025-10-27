НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Нов закон в Китай – без диплома нямаш право на глас по сериозни теми

          42
          350
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Нов мащабен закон, въведен от Държавната администрация за киберпространство на Китай (CAC), предизвика широко обсъждане както в страната, така и по света. Регламентът, който влиза в сила днес, изисква всички инфлуенсъри, които публикуват съдържание по чувствителни теми като медицина, право, финанси или образование, да притежават официална квалификация в съответната област.

          - Реклама -

          Според китайските власти мярката цели борба с онлайн дезинформацията и гарантиране на достоверността на съдържанието. Критиците обаче смятат, че тя може да се превърне и в инструмент за ограничаване на свободата на изразяване и потискане на независими гласове.

          „Това е смела стъпка срещу дезинформацията, но същевременно поражда въпроси за цензурата и творческата свобода,“ коментират потребители в Weibo и Douyin.

          Тръмп призова за публикуване на „достоверни“ данни по случая Епстийн на фона на напрежение сред поддръжниците си Тръмп призова за публикуване на „достоверни“ данни по случая Епстийн на фона на напрежение сред поддръжниците си

          Какво предвижда законът

          Съгласно новите правила, създателите на съдържание трябва да докажат експертиза – чрез диплома, сертификат или професионална квалификация – преди да публикуват материали по регулирани теми.

          Платформи като Douyin (китайският TikTok), Bilibili и Weibo ще бъдат задължени да проверяват достоверността на квалификациите на инфлуенсърите, както и да изискват ясно посочване на източници или използване на AI технологии при създаването на съдържание.

          Законът също така забранява рекламата на медицински услуги и продукти, включително хранителни добавки и здравословни стоки, с цел ограничаване на скритите реклами, представяни като образователно съдържание.

          Борба с дезинформацията – но на каква цена?

          Новият закон идва на фона на глобалните тревоги относно лавинообразното разпространение на невярна информация онлайн. По време на пандемията от COVID-19 фалшиви лечения и антиваксърски послания се разпространиха масово, често популяризирани от инфлуенсъри без медицинска подготовка.

          Проучване на Центъра за борба с дигиталната омраза (CCDH) от 2021 г. показва, че само 12 души са отговорни за 65% от антиваксърското съдържание в социалните мрежи. Китайското правителство очевидно се стреми да предотврати подобни случаи, поставяйки обществената безопасност над неограничената свобода на изразяване.

          Критиците обаче предупреждават, че законът може да ограничи легитимни дискусии и да заглуши мнения, които поставят под въпрос официалната позиция.

          „Когато контролираш кой има право да говори по дадени теми, не просто спираш дезинформацията – спираш и идеите,“ написа китайски блогър, чийто пост впоследствие беше изтрит.

          YouTube връща забранени канали заради промяна в политиката за дезинформация YouTube връща забранени канали заради промяна в политиката за дезинформация

          Глобална тенденция в регулирането на инфлуенсърите

          Китай не е единствената държава, която предприема мерки за регулиране на онлайн създателите на съдържание. Испания въведе през 2024 г. свой „Закон за инфлуенсърите“, който задължава популярни създатели с над 1 милион последователи или доходи над 300 000 евро годишно да се регистрират и да спазват строги правила за реклами.

          Подобни политики вече прилагат и YouTube, Instagram и Google, които маркират платени промоции и налагат по-строги изисквания към съдържание в категориите „Вашите пари или вашият живот“ (YMYL) – теми, свързани със здраве, финанси и право. Google използва своята система EEAT (Опит, Експертиза, Авторитет и Надеждност), за да насърчава създатели, които могат да докажат професионална компетентност.

          Баланс между достоверност и креативност

          Според наблюдатели новият закон подчертава глобалния парадокс: публиката иска автентичност и креативност от инфлуенсърите, но същевременно очаква те да бъдат компетентни и отговорни.

          Една лошо проверена финансова препоръка може да доведе до загуба на спестявания, а вирусен здравен „трик“ — до вреда за човешкия живот.

          Така възниква ключовият въпрос: трябва ли регулацията да ограничава творческата свобода?

          „Обичаме инфлуенсърите заради тяхната креативност и близост, а не заради дипломите им. Но когато границата между мнение и експертиза се размива, последствията могат да бъдат опасни,“ коментира лайфстайл журналист.

          Нов мащабен закон, въведен от Държавната администрация за киберпространство на Китай (CAC), предизвика широко обсъждане както в страната, така и по света. Регламентът, който влиза в сила днес, изисква всички инфлуенсъри, които публикуват съдържание по чувствителни теми като медицина, право, финанси или образование, да притежават официална квалификация в съответната област.

          - Реклама -

          Според китайските власти мярката цели борба с онлайн дезинформацията и гарантиране на достоверността на съдържанието. Критиците обаче смятат, че тя може да се превърне и в инструмент за ограничаване на свободата на изразяване и потискане на независими гласове.

          „Това е смела стъпка срещу дезинформацията, но същевременно поражда въпроси за цензурата и творческата свобода,“ коментират потребители в Weibo и Douyin.

          Тръмп призова за публикуване на „достоверни“ данни по случая Епстийн на фона на напрежение сред поддръжниците си Тръмп призова за публикуване на „достоверни“ данни по случая Епстийн на фона на напрежение сред поддръжниците си

          Какво предвижда законът

          Съгласно новите правила, създателите на съдържание трябва да докажат експертиза – чрез диплома, сертификат или професионална квалификация – преди да публикуват материали по регулирани теми.

          Платформи като Douyin (китайският TikTok), Bilibili и Weibo ще бъдат задължени да проверяват достоверността на квалификациите на инфлуенсърите, както и да изискват ясно посочване на източници или използване на AI технологии при създаването на съдържание.

          Законът също така забранява рекламата на медицински услуги и продукти, включително хранителни добавки и здравословни стоки, с цел ограничаване на скритите реклами, представяни като образователно съдържание.

          Борба с дезинформацията – но на каква цена?

          Новият закон идва на фона на глобалните тревоги относно лавинообразното разпространение на невярна информация онлайн. По време на пандемията от COVID-19 фалшиви лечения и антиваксърски послания се разпространиха масово, често популяризирани от инфлуенсъри без медицинска подготовка.

          Проучване на Центъра за борба с дигиталната омраза (CCDH) от 2021 г. показва, че само 12 души са отговорни за 65% от антиваксърското съдържание в социалните мрежи. Китайското правителство очевидно се стреми да предотврати подобни случаи, поставяйки обществената безопасност над неограничената свобода на изразяване.

          Критиците обаче предупреждават, че законът може да ограничи легитимни дискусии и да заглуши мнения, които поставят под въпрос официалната позиция.

          „Когато контролираш кой има право да говори по дадени теми, не просто спираш дезинформацията – спираш и идеите,“ написа китайски блогър, чийто пост впоследствие беше изтрит.

          YouTube връща забранени канали заради промяна в политиката за дезинформация YouTube връща забранени канали заради промяна в политиката за дезинформация

          Глобална тенденция в регулирането на инфлуенсърите

          Китай не е единствената държава, която предприема мерки за регулиране на онлайн създателите на съдържание. Испания въведе през 2024 г. свой „Закон за инфлуенсърите“, който задължава популярни създатели с над 1 милион последователи или доходи над 300 000 евро годишно да се регистрират и да спазват строги правила за реклами.

          Подобни политики вече прилагат и YouTube, Instagram и Google, които маркират платени промоции и налагат по-строги изисквания към съдържание в категориите „Вашите пари или вашият живот“ (YMYL) – теми, свързани със здраве, финанси и право. Google използва своята система EEAT (Опит, Експертиза, Авторитет и Надеждност), за да насърчава създатели, които могат да докажат професионална компетентност.

          Баланс между достоверност и креативност

          Според наблюдатели новият закон подчертава глобалния парадокс: публиката иска автентичност и креативност от инфлуенсърите, но същевременно очаква те да бъдат компетентни и отговорни.

          Една лошо проверена финансова препоръка може да доведе до загуба на спестявания, а вирусен здравен „трик“ — до вреда за човешкия живот.

          Така възниква ключовият въпрос: трябва ли регулацията да ограничава творческата свобода?

          „Обичаме инфлуенсърите заради тяхната креативност и близост, а не заради дипломите им. Но когато границата между мнение и експертиза се размива, последствията могат да бъдат опасни,“ коментира лайфстайл журналист.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп се среща с японската премиерка Такаичи за обсъждане на сигурността и търговията

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе среща с японската премиерка Санае Такаичи във вторник, в рамките на обиколката му в Азия, преди важните...
          Инциденти

          Двама души загинаха при експлозия в мина в Нов Южен Уелс

          Красимир Попов -
          Един мъж и една жена загинаха при експлозия в подземна мина в щата Нов Южен Уелс, Австралия, съобщи местната полиция. „Двама души загинаха тази сутрин...
          Политика

          Израел получи останките на заложник от Червения кръст като част от споразумението за прекратяване на огъня с Хамас

          Красимир Попов -
          Израел заяви, че силите му за сигурност в Ивицата Газа са получили останките на заложник, предадени от Червения кръст в понеделник. Това е част...

          42 КОМЕНТАРА

          1. Пълзяща диктатура. Диоломата(особено такава от последните 25-30 г) не гарантира знания. А Кирчо доказа, че това не важи само за българските учебни заведения- и Харвард е снижил много критериите си. Но пък европейските лидери харесват китайската система , особено т.нар. социален кредит: слушкаш- папкаш, не слушкаш – не папкаш. Мечтата на всеки “елит”.😡

          5. Най-големите крадци са в парламента ама те са българи не цигани българите краднат много повече от циганите те краднат милиарди !

          6. е тука все дипломи ..по партийно дело ни управляват , кактои там корупция икражби, там поне чат пат ..гърмят

            • Дени Валя проблемът тук е ,че дипломинете не отговатят на умственият капацитет защото са на килограм.

          10. Ще има много фалшиви дипломи, но пък голяма част от студентите са в университетите, за да вземат диплом, а не, за да научат нещо. И те се дипломират, защото……. жалка картина!!!

          13. АБСОЛЮТНО ПРАВИЛНО! Същото важи и за гласуването! Недопустимо е разни неграмотни простаци, да решават съдбата на държавата!

          14. В България всички сме вещи по всички закони, и ще ги коментираме, когато си искаме.Българите по принуда научиха законите та дори Конституцията.

          19. Значи всички с дипломи да гласуваме за Бат Сали който е завършил 5 клас,но ще е депутатин. Много интересно. Още по интересно ще е всички завършили преди 20 години сега да защитят дипломите си. Голям смях и изненади ще има.

          23. Разделяме се на тия дето гледат ергенът и биг брадър срещу нас останалите 😃 😃 😃 😃

          25. дипломи за мисирки дето казаха че украинската бомба в Полша била Руска а ф16 най-модерният в света има ли? Денков ще ги измисли сглобката ще ги напечата на дюнер хартия оригиналдъ

          26. Ако това се случи тук, копейките няма да коментират нищо, защото са малоумни 🙂

              • Бабке, ти като си завършила с 3ка някое ленинско вечерно школо, се мислиш за умна ли? 🙂 Трай и натискай працалите, че както ви спряха достъпа до ссср , утре може ви спрат и пенсиите 🙂

          29. Руските тролове и всеки който проповядва руска пропаганда да бъде подведен под отговорност

          30. скучни китайци! Тука като казаха че украинската ракета в полша била руска?! и патиците в литва летящи дронове толкова се забавляваме с фалшиви новини😅

          31. демек! ако там „експерт“ каже че ф16 най-модерният /пък не знае маслото на колата си де е/ няма да го дават всеки ден по телевизиите?

          32. Много правилно решение и много правилни действия от страна на Китай! Не може всеки да си пише каквото му падне по конкретни теми в дадена област/сфера/отрасъл и така нататък. Та…затова Китай е номер 1 в света! И завинаги ще бъде номер 1 в света, независимо кой какво приказва и какви тези поддържа!
            След като не си експерт в дадена област, нямаш право да се произнасяш – това е сто процента логично и правилно!

            • Todor Tomov Тоше явно някой те е опънал яко та да ти се дръпнали очичките!!!
              Що дириш тука ,я марш в Китай! А още по добре при Ким! Той е експерта по всичко и там със сигурност няма да имаш право да се произнасяш- 100 процента!!!

          33. Това наистина е прекалено,ограничаване на гражданските права.Но идеята си заслужава,при нас трябва да се въведе закон който няма средно образование да не гласува на избори и на референдуми,а на мангасарите да се отнемат книжките ,тъй като са необразовани и диви,все едно макак да седне зад волана.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions