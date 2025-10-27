БСП с нов план за по-справедлива данъчна система

БСП представи пакет от 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство, обединени във визията „Справедливост, държавност, развитие“. Документът беше приет с пълно единодушие от Националния съвет на партията на заседание в неделя.
Проектът е изготвен от Съветите по финанси, икономика, индустрия и иновации към НС на БСП и беше представен от Иван Таков, заместник-председател на партията по публичните политики.
Сред ключовите акценти са:
прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата;
увеличаване на данъка върху дивидентите от 5% на 10%;
въвеждане на „данък свръхпечалба“ за големите компании;
нов корпоративен модел – 10% за малки фирми, 12.5% за средни и 15% за големи;
повишаване на осигурителния таван до 2600 евро и премахване на тавана на пенсиите;
по-високи такси върху хазарта и концесиите, както и данък върху големите земеделски стопанства (над 100 дка).
БСП аргументира реформата с нуждата от по-справедливо преразпределение, укрепване на държавността и дългосрочна финансова устойчивост.
