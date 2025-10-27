НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          БСП с нов план за по-справедлива данъчна система

          9
          133
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          БСП представи пакет от 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство, обединени във визията „Справедливост, държавност, развитие“. Документът беше приет с пълно единодушие от Националния съвет на партията на заседание в неделя.

          - Реклама -

          Проектът е изготвен от Съветите по финанси, икономика, индустрия и иновации към НС на БСП и беше представен от Иван Таков, заместник-председател на партията по публичните политики.

          „България е изправена пред сериозни рискове за фискалната устойчивост и растящи социални неравенства. Настоящият модел на данъчно и осигурително облагане вече не може да поддържа макроикономическата стабилност,“ се казва в документа.

          Сред ключовите акценти са:

          • прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата;
          • увеличаване на данъка върху дивидентите от 5% на 10%;
          • въвеждане на „данък свръхпечалба“ за големите компании;
          • нов корпоративен модел – 10% за малки фирми, 12.5% за средни и 15% за големи;
          • повишаване на осигурителния таван до 2600 евро и премахване на тавана на пенсиите;
          • по-високи такси върху хазарта и концесиите, както и данък върху големите земеделски стопанства (над 100 дка).

          БСП аргументира реформата с нуждата от по-справедливо преразпределение, укрепване на държавността и дългосрочна финансова устойчивост.

          „По-справедливото данъчно облагане и повече социални трансфери са ключът към намаляване на неравенствата и повишаване на доверието в политическата система,“ посочват социалистите.

          БСП представи пакет от 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство, обединени във визията „Справедливост, държавност, развитие“. Документът беше приет с пълно единодушие от Националния съвет на партията на заседание в неделя.

          - Реклама -

          Проектът е изготвен от Съветите по финанси, икономика, индустрия и иновации към НС на БСП и беше представен от Иван Таков, заместник-председател на партията по публичните политики.

          „България е изправена пред сериозни рискове за фискалната устойчивост и растящи социални неравенства. Настоящият модел на данъчно и осигурително облагане вече не може да поддържа макроикономическата стабилност,“ се казва в документа.

          Сред ключовите акценти са:

          • прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата;
          • увеличаване на данъка върху дивидентите от 5% на 10%;
          • въвеждане на „данък свръхпечалба“ за големите компании;
          • нов корпоративен модел – 10% за малки фирми, 12.5% за средни и 15% за големи;
          • повишаване на осигурителния таван до 2600 евро и премахване на тавана на пенсиите;
          • по-високи такси върху хазарта и концесиите, както и данък върху големите земеделски стопанства (над 100 дка).

          БСП аргументира реформата с нуждата от по-справедливо преразпределение, укрепване на държавността и дългосрочна финансова устойчивост.

          „По-справедливото данъчно облагане и повече социални трансфери са ключът към намаляване на неравенствата и повишаване на доверието в политическата система,“ посочват социалистите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Атанас Радев: Управляващите да кажат, че трябва да се затягат коланите

          Златина Петкова -
          "Управляващите да кажат, че трябва да се затягат коланите. Следва да се намалят някои социални разходи" Това каза политологът Атанас Радев, който беше гост в...
          Култура

          Съюзът на артистите след мегаскандала: Как продължава културата от днес нататък?

          Никола Павлов -
          Съюзът на артистите в България (САБ) излезе с официална позиция по повод ареста на актьора Росен Белов, като подчерта, че „действията на отделни лица,...
          Спорт

          Скандал в кикбокса: България загуби Световно първенство

          Пламена Ганева -
          След първоначално дадена подкрепа и спечелено домакинство за Световното първенство по кикбокс за деца, кадети и юноши до 19 години, което трябваше да се...

          9 КОМЕНТАРА

          1. Цял свят знае кога японеца си прави СЕПУКО.
            Но в България се прави точно за обратното!

          8. Умиращата столетница поела по пътя на СДС и продажната сган наредена на масата за помена! Сега се дръжте яко за Шиши та белкем някой от вас да присъства и в друг парламент ако дебелото момче развърже кесията та да ви купи малко гласове от етническите примати по гетата като в Пазарджик! Жалки сте.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions