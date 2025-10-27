Червеният кръст получи тленните останки на израелски заложник от Газа

Израелската армия съобщи, че Червеният кръст е получил ковчег с тленните останки на израелски заложник, държан в Газа, като част от споразумение за прекратяване на огъня в региона.

„Според информация, предоставена от Червения кръст, ковчегът с починалия заложник е предаден под тяхно попечителство и е на път за войските на израелската армия в ивицата Газа," съобщиха израелските военни.

Информиран източник от Хамас потвърди пред АФП, че тялото на израелски пленник е било открито и предадено на Червения кръст. Това е част от усилията за изпълнение на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, което включва размяна на тленни останки на заложници.