Червеният кръст получи тленните останки на израелски заложник от Газа

Израелската армия съобщи, че Червеният кръст е получил ковчег с тленните останки на израелски заложник, държан в Газа, като част от споразумение за прекратяване на огъня в региона.
Информиран източник от Хамас потвърди пред АФП, че тялото на израелски пленник е било открито и предадено на Червения кръст. Това е част от усилията за изпълнение на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, което включва размяна на тленни останки на заложници.
Израелската армия съобщи, че Червеният кръст е получил ковчег с тленните останки на израелски заложник, държан в Газа, като част от споразумение за прекратяване на огъня в региона.
Информиран източник от Хамас потвърди пред АФП, че тялото на израелски пленник е било открито и предадено на Червения кръст. Това е част от усилията за изпълнение на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, което включва размяна на тленни останки на заложници.