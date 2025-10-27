Руският диктатор Владимир Путин е неспособен да победи Украйна на бойното поле поради няколко ключови слабости, твърдят източници от американското разузнаване, цитирани от италианския в. La Stampa. Според тях, Русия се сблъсква със сериозни икономически и военни проблеми, които сериозно възпрепятстват напредъка ѝ в конфликта.

„Русия е изправена пред четири основни слабости: масовото набиране на резервисти, трудната икономическа ситуация, технологиите и военните възможности на Украйна и бавното напредване на руските войски в Украйна.“ - Реклама -

1. Масовото набиране на резервисти

През първото тримесечие на 2025 г., Русия е успяла да вербува 90 000 души, като общата бройка на цивилните резервисти достига 292 000. Въпреки това, темпът на набиране започва да намалява. Това сочи към сериозни проблеми в набора на нови войници и недостатъчно попълване на бойните части.

2. Икономическите проблеми на Русия

Русия се сблъсква с тежка икономическа ситуация, като Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира икономически растеж от едва 0,6% през 2024 г., значително по-ниско от очакваните 4%. Намаляващите приходи от износ на петрол и газ ще влошат ситуацията на Кремъл, което затруднява финансовото му положение и способността за продължаване на конфликта.

3. Украйна е технологично напреднала

Украйна е направила значителен напредък в производството на дронове, като е удвоила капацитета си за тяхното производство от 1,5 милиона на 3 милиона бройки. Освен това, Украйна започна да произвежда ракети „Фламинго“, които ще позволят на украинските войски да нанасят удари в дълбоката територия на Русия.

„Украйна е постигнала значителен напредък, особено в производството на дронове, които се използват за стратегическо нападение върху руска територия.“

4. Бавното напредване на руските войски

Руските войски изпитват трудности в напредването на фронта, като често губят значително оборудване и търпят огромни загуби. Това не само забавя напредъка, но и подкопава морала на руските войници и командването на Кремъл.

Путин е лъган за ситуацията на фронта

По думите на анализаторите от Института за изследване на войната (ISW), Путин е бил захранван с дезинформация от руския Генерален щаб относно ситуацията на фронта. Според докладите, Валери Герасимов, началник на Генералния щаб на руските въоръжени сили, е предоставил на Путин информация, значително различна от реалността. Това включва съобщения за обкръжение на хиляди украински войници, които не са били потвърдени.

„Путин беше информиран, че руски войски обкръжават хиляди украински войници, но тези съобщения не бяха потвърдени, което показва сериозния проблем с предоставената информация и реалността на фронта.“

Заключение

Слабостите на Русия в икономическото и военното отношение, както и напредъкът на Украйна в използването на нови технологии и дронове, правят победата на Путин в Украйна все по-малко вероятна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е наясно с тези слабости, които ще продължат да поставят Русия в трудна ситуация на бойното поле.