      понеделник, 27.10.25
          ЦСКА 1948 излъга Лудогорец в сензационен мач 

          "Червените" шокираха шампиона на България, разградчани вече четвърти в класирането

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ЦСКА 1948 надделя над Лудогорец с 5:4 в невероятен спектакъл от 13-ия кръг на efbet Лига, изигран на стадион „Бистрица“ в полите на Витоша. Двубоят предложи всичко – девет гола, два автогола и пропусната дузпа в добавеното време.

          Мамаду Диало даде светкавичен старт на домакините още в 3-ата минута след пас на Огнен Гашевич. Седем минути по-късно Бърнард Текпетей изравни за Лудогорец след подаване от Дерой Дуарте. Елиас Франко отново изведе „червените“ напред в 16-ата минута, а в 41-ата аржентинецът Браян Собреро изуми всички с феноменално попадение от центъра за 3:1.

          След почивката натискът на ЦСКА 1948 продължи – в 53-ата минута Оливие Вердон си отбеляза автогол, а Борислав Цонев направи 5:1 в 71-ата минута и изглеждаше, че мачът е решен.

          Шампионите обаче не се предадоха. Вратарят Димитър Шейтанов върна надеждите им с автогол в 82-ата минута, а Ивайло Чочев оформи 5:3 в 90-ата след центриране от ъглов удар на Петър Станич. В 94-ата минута Чочев пропусна дузпа, след като удари напречната греда, но секунди по-късно се реваншира, вкарвайки за крайното 5:4 дълбоко в добавеното време.

          ЦСКА 1948 запазва второто място във временното класиране с 29 точки – на три зад лидера Левски. Лудогорец остава четвърти с 23 точки и мач по-малко, след като преди няколко дни загуби и визитата си на Йънг Бойс в Лига Европа с 2:3.

