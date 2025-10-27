НА ЖИВО
          Драмата е пълна! Ландо Норис спечели състезанието в Мексико и оглави генералното класиране

          След постигнатия успех британецът изпревари с една точка своя съотборник Оскар Пиастри, а на трета позиция е Макс Версапен с 36 пункта изоставане

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Британецът Ландо Норис спечели състезанието за Гран При на Мексико във Формула 1 и оглави генералното класиране в Световния шампионат. Пилотът на Макларън стартира от полпозишън и не изпусна лидерството от втората обиколка до финала, записвайки най-убедителната победа в кариерата си.

          Норис приключи надпреварата с време 1:37:58.574 часа и с аванс от 33.324 секунди пред Шарл Льоклер от Ферари. Трети финишира Макс Верстапен, който не успя да се възползва от стратегията си с меки гуми и остана на 31 секунди зад победителя. Триумфът на Норис му донесе шеста победа за сезона и първа на пистата „Ерманос Родригес“, както и минимална преднина в шампионата – само точка пред съотборника му Оскар Пиастри.

          Изненадата на състезанието беше 20-годишният Оливър Беърман от Хаас, който завърши четвърти след блестяща защита срещу атаките на Пиастри. Петото място остана за австралиеца, а шести се класира Кими Антонели от „Мерцедес“. Сред фаворитите Люис Хамилтън получи наказание от 10 секунди за нарушение в 4-ти завой и не успя да се намеси в битката за подиума.

          В генералното подреждане Норис има 357 точки, Пиастри – 356, а Верстапен – 321. Следват Джордж Ръсел с 258, Шарл Льоклер с 210 и Люис Хамилтън със 146 точки.

          При конструкторите Макларън води убедително с 713 точки пред Ферари (356) и Мерцедес (355).

          Следващите състезания са в Бразилия на 9 ноември, Лас Вегас на 22 ноември и Катар на 30 ноември, преди сезонът да завърши в Абу Даби.

