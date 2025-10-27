Два случая на домашно насилие в Перник само за ден

Полицията в Перник разследва два отделни случая на домашно насилие, станали в един и същи ден – 25 октомври, съобщиха от ОДМВР.

Първият сигнал е подаден от 37-годишна жена, която съобщила, че съпругът ѝ – 40-годишен мъж, ѝ е нанесъл побой в дома им. Жената е получила лека телесна повреда, а извършителят е задържан от органите на реда. От пострадалата са снети писмени показания, а случаят е предаден на прокуратурата.

Същия ден друг инцидент е бил докладван от 38-годишна жена, която се оплакала, че приятелят ѝ – 41-годишен, я е нападнал след скандал между двамата. Побоят ѝ е причинил лека телесна повреда, а нападателят също е задържан.

И по двата случая работата продължава под надзора на прокуратурата, уточняват от полицията.