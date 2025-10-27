Движението на четири трамвайни линии в София спря заради наводнение (ВИДЕО)

Четири трамвайни линии в столицата – 20, 21, 22 и 23, временно не се движат заради сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов“, малко преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“, съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

За да бъде осигурено придвижването на пътниците, временно са въведени автобуси, които следват следните маршрути:

от автостанция „Изток“ до „Подуяне“ ;

до ; от депо „Искър“ до квартал „Гео Милев“.

На мястото на инцидента работят аварийни екипи и служители на пожарната, които се опитват да отводнят участъка и да осигурят възможност за възстановяване на движението.

От ЦГМ призовават гражданите да следят актуалната информация относно възстановяването на трамвайните линии на страницата на дружеството във Facebook, както и на електронните табла по спирките.