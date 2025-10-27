НА ЖИВО
          Движението на четири трамвайни линии в София спря заради наводнение (ВИДЕО)

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Четири трамвайни линии в столицата – 20, 21, 22 и 23, временно не се движат заради сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов“, малко преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“, съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

          За да бъде осигурено придвижването на пътниците, временно са въведени автобуси, които следват следните маршрути:

          • от автостанция „Изток“ до „Подуяне“;
          • от депо „Искър“ до квартал „Гео Милев“.

          На мястото на инцидента работят аварийни екипи и служители на пожарната, които се опитват да отводнят участъка и да осигурят възможност за възстановяване на движението.

          От ЦГМ призовават гражданите да следят актуалната информация относно възстановяването на трамвайните линии на страницата на дружеството във Facebook, както и на електронните табла по спирките.

          🎯Движението по трамвайни линии 20,21,22 и 23 е изцяло възстановено. ––📣 АКТУАЛНО (10:20 ч.)✅ Постепенно се…

          Posted by Център за градска мобилност on Sunday, October 26, 2025

          1 коментар

          1. НЕ БОЙТЕ СЕ БЪЛГАРИ ! ПРИ ТАЗИ ПОГОЛОВНА СЕЧ НА ГОРИТЕ И НЕПОЧИСТЕНИТЕ КОРИТА НА РЕКИ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ИДВА ВРЕМЕ ДА ПРОДАВАМЕ КОЛИТЕ И КУПУВАМЕ
            Л О Д К И ! СТАВАМЕ КАТО : ВЕНЕЦИЯ !!!ТАКА И ПРИ НАС СЛЪНЦЕ ☀ ЩЕ ИЗГРЕЕ ЗА ТУРИЗЪМ !

