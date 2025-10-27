НА ЖИВО
      понеделник, 27.10.25
          Война

          Ел-Фашер в обсада: хуманитарна катастрофа в Судан

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          В югозападния Судан настъпи тежка хуманитарна катастрофа, след като град Ел-Фашер в Дарфур падна под контрола на подкрепяните от ОАЕ Сили за бърза подкрепа (RSF).

          Според местни източници и свидетелства в социалните мрежи, почти цялото цивилно население се опитва да избяга, но мнозина са били обстреляни и убити при опитите си да напуснат града.

          „Десетки цивилни са застреляни от бойци на RSF, докато бягат от Ел-Фашер,“ съобщават очевидци, цитирани от местни журналисти.

          Ситуацията се усложнява от факта, че RSF са изградили земни насипи около целия град, с което напълно са блокирали изходите. Това фактически е превърнало Ел-Фашер в обсаден град, в който цивилните са хванати в капан, а достъпът на хуманитарна помощ е практически невъзможен.

          Журналисти на място предупреждават, че ако блокадата продължи, градът е изправен пред глад, епидемии и масово изселване на оцелелите.

