НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Ескалация на бойните действия между Русия и Украйна — има жертви и пострадали

          21
          5239
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Руският Министерство на отбраната съобщи, цитирано от ТАСС, че през нощта дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унишожили 193 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип. Ведомството даде подробна регионална разбивка:

          - Реклама -
          • 47 — над Брянска област,
          • 42 — над Калужка област,
          • 40 — над Московския регион (от които 34 летели към Москва),
          • 32 — над Тулска област,
          • 10 — над Курска област,
          • 7 — над Орловска област,
          • 4 — над Ростовска област,
          • 4 — над Воронежка област,
          • 2 — над Оренбургска област,
          • 2 — над Тамбовска област,
          • 1 — над Белгородска област,
          • 1 — над Липецка област,
          • 1 — над Самарска област.

          По данни на руските власти при атаките е убит най-малко един човек и са ранени петима, съобщи Ройтерс, като се позова на официални източници. В Брянска област дрон порази микробус — шофьорът е загинал, двама са ранени, съобщи губернаторът Александър Богомаз в приложението „Телеграм“; всички пострадали са откарани в местна болница.

          Руски дронове нападнаха Киев за втора поредна нощ Руски дронове нападнаха Киев за втора поредна нощ

          Вследствие на атаките две от четирите летища в района на Москва — Домодедово и Жуковски — бяха временно затворени, информира руският държавен авиационен регулатор „Росавиация“. По-рано властите посочиха, че няма информация за големи щети в самата Москва.

          От украинска страна Генералният щаб съобщи, че Русия е нанесла удар с една ракета и повече от 50 въздушни удара по украински позиции. На бойното поле през последните дни най-сложна остава ситуацията в района на Покровск, посочи президентът на Украйна Володимир Зеленски, но подчерта, че не възнамерява да отстъпва:

          Именно там, срещу Покровск, руснаците са съсредоточили основната си ударна групировка – значителен брой окупационни войски. Разбира се, това създава сложна ситуация и в самия Покровск, и във всички съседни райони. Ожесточени боеве се водят навсякъде – и на подстъпите към града, има и диверсанти в града, с логистиката е трудно. Но трябва и занапред да унищожаваме окупаторите, да нанасяме на руснаците възможно най-големи загуби.

          Различните версии и официални данни от двете страни оставят картината на нощните събития фрагментирана — властите в Русия съобщават за масирани ПВО-прехвати и жертви на територията си, докато украинската страна отчита широкообхватни удари и тежки боеве на фронта.

          Руският Министерство на отбраната съобщи, цитирано от ТАСС, че през нощта дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унишожили 193 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип. Ведомството даде подробна регионална разбивка:

          - Реклама -
          • 47 — над Брянска област,
          • 42 — над Калужка област,
          • 40 — над Московския регион (от които 34 летели към Москва),
          • 32 — над Тулска област,
          • 10 — над Курска област,
          • 7 — над Орловска област,
          • 4 — над Ростовска област,
          • 4 — над Воронежка област,
          • 2 — над Оренбургска област,
          • 2 — над Тамбовска област,
          • 1 — над Белгородска област,
          • 1 — над Липецка област,
          • 1 — над Самарска област.

          По данни на руските власти при атаките е убит най-малко един човек и са ранени петима, съобщи Ройтерс, като се позова на официални източници. В Брянска област дрон порази микробус — шофьорът е загинал, двама са ранени, съобщи губернаторът Александър Богомаз в приложението „Телеграм“; всички пострадали са откарани в местна болница.

          Руски дронове нападнаха Киев за втора поредна нощ Руски дронове нападнаха Киев за втора поредна нощ

          Вследствие на атаките две от четирите летища в района на Москва — Домодедово и Жуковски — бяха временно затворени, информира руският държавен авиационен регулатор „Росавиация“. По-рано властите посочиха, че няма информация за големи щети в самата Москва.

          От украинска страна Генералният щаб съобщи, че Русия е нанесла удар с една ракета и повече от 50 въздушни удара по украински позиции. На бойното поле през последните дни най-сложна остава ситуацията в района на Покровск, посочи президентът на Украйна Володимир Зеленски, но подчерта, че не възнамерява да отстъпва:

          Именно там, срещу Покровск, руснаците са съсредоточили основната си ударна групировка – значителен брой окупационни войски. Разбира се, това създава сложна ситуация и в самия Покровск, и във всички съседни райони. Ожесточени боеве се водят навсякъде – и на подстъпите към града, има и диверсанти в града, с логистиката е трудно. Но трябва и занапред да унищожаваме окупаторите, да нанасяме на руснаците възможно най-големи загуби.

          Различните версии и официални данни от двете страни оставят картината на нощните събития фрагментирана — властите в Русия съобщават за масирани ПВО-прехвати и жертви на територията си, докато украинската страна отчита широкообхватни удари и тежки боеве на фронта.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Хамас ще предаде тленните останки на израелски заложник като част от прекратяване на огъня в Газа

          Красимир Попов -
          Военният клон на Хамас, Бригадите Езедин ал-Касам, обяви, че ще предаде тленните останки на още един загинал израелски заложник в рамките на преговорите за...
          Война

          Норвегия: Русия тества ядрената ракета „Буревестник“ от Нова земя

          Георги Петров -
          Норвежкото военно разузнаване потвърди, че Русия е извършила пробен пуск на своята нова крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“, съобщава Ройтерс „Можем да потвърдим, че...
          Война

          Израел отмени извънредното положение край Газа

          Георги Петров -
          Израел премахна извънредното положение в районите, граничещи с ивицата Газа — за първи път от атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., съобщи...

          21 КОМЕНТАРА

          1. Заради тъпия морфинист зеленски загинаха два милиона украинци,Тръмп пак го нарита в кабинета си като мръсно куче,ама пак не му идна акъла в главата.Емчи се и се дърли,все едно има някакъв шанс да победи,а всъщност всу отстъпва навсякъде по фронта,руснаците пак им устроиха поредната блокада,хванаха в клещи хиляди бандеровци,западните наемници са деморализирани и искат да напуснат фронта ,но не ги пускат,такава е съдбата на чуждестранния легион,да дава фира до последно и до крак.

          2. Да, таваришч, така ще стане: рашистката сволоч в Кремъл, в Украйна и навсякъде по света ще бъде смляна, пометена и натирена в Газа на кучето. 😎

          3. И стига с тази руска паръенка, че Нато води война с Русия. При един конвенционален конфликт не дай – боже за три дена Нато ще е в Москва.

          4. В Украйна няма фашисти те са в Москва целия свят го разбра само тукашните русофил не. Чугунените тикви само на московията вярват, друга истина няма.

              • Mar Tignes защото когато има войни се събират пари от бюджетите те потъват/ както в САЩ и в европа последните 10 години милиардери станали трилионери! а държавните дълговете огромни

              • Dimas Wolf доколкото знам в Америка милиардерите нямат общо с държавния бюджет! От къде тогава има огромни държавни дългове?

              • Mar Tignes ако сметнем от 2014 бомбенето над ЛНР и ДНР може би още 10 години европа и САЩъ ще дават пушкала на бандеровците да правят патаклама и да се намалят! /че земите им са изкупени от САЩ Франция Англия Германия/

              • Dimas Wolf Мда, бозата която имате в главата е непоправима! Сменете си профилната с мечка, сложете руски флаг и припечелвайте че малко остана😂

            • Кой свят бе, Душко?!
              Този, който не може да съществува без колонии?! Който няма природни изкопаеми и се опитва да усвои украинските?! Този, чието население застарява и се опитва да компенсира това с мигранти, а на тях не им се работи и затова тежат на социалната система! Който се напълни с джиндъри, които се плащат от сянката си?!
              Грешиш!
              Светът е в опасност докато съществуват западните паразити!

              • Ако спреш да четеш старите броеве на „Работническо дело“, евентуално може и да ти остане малко място за нещо различно, не само руската салата втора употреба, с която се тъпчеш и вмирисаните партенки от мазето на Кремъл, с които замезваш. 🙄

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions