Ескалация на бойните действия между Русия и Украйна — има жертви и пострадали

Руският Министерство на отбраната съобщи, цитирано от ТАСС, че през нощта дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унишожили 193 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип. Ведомството даде подробна регионална разбивка:

47 — над Брянска област,

— над Брянска област, 42 — над Калужка област,

— над Калужка област, 40 — над Московския регион (от които 34 летели към Москва),

— над Московския регион (от които летели към Москва), 32 — над Тулска област,

— над Тулска област, 10 — над Курска област,

— над Курска област, 7 — над Орловска област,

— над Орловска област, 4 — над Ростовска област,

— над Ростовска област, 4 — над Воронежка област,

— над Воронежка област, 2 — над Оренбургска област,

— над Оренбургска област, 2 — над Тамбовска област,

— над Тамбовска област, 1 — над Белгородска област,

— над Белгородска област, 1 — над Липецка област,

— над Липецка област, 1 — над Самарска област.

По данни на руските власти при атаките е убит най-малко един човек и са ранени петима, съобщи Ройтерс, като се позова на официални източници. В Брянска област дрон порази микробус — шофьорът е загинал, двама са ранени, съобщи губернаторът Александър Богомаз в приложението „Телеграм“; всички пострадали са откарани в местна болница.

Вследствие на атаките две от четирите летища в района на Москва — Домодедово и Жуковски — бяха временно затворени, информира руският държавен авиационен регулатор „Росавиация“. По-рано властите посочиха, че няма информация за големи щети в самата Москва.

От украинска страна Генералният щаб съобщи, че Русия е нанесла удар с една ракета и повече от 50 въздушни удара по украински позиции. На бойното поле през последните дни най-сложна остава ситуацията в района на Покровск, посочи президентът на Украйна Володимир Зеленски, но подчерта, че не възнамерява да отстъпва:

Именно там, срещу Покровск, руснаците са съсредоточили основната си ударна групировка – значителен брой окупационни войски. Разбира се, това създава сложна ситуация и в самия Покровск, и във всички съседни райони. Ожесточени боеве се водят навсякъде – и на подстъпите към града, има и диверсанти в града, с логистиката е трудно. Но трябва и занапред да унищожаваме окупаторите, да нанасяме на руснаците възможно най-големи загуби.

Различните версии и официални данни от двете страни оставят картината на нощните събития фрагментирана — властите в Русия съобщават за масирани ПВО-прехвати и жертви на територията си, докато украинската страна отчита широкообхватни удари и тежки боеве на фронта.