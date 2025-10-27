Ескалация на бойните действия между Русия и Украйна — има жертви и пострадали

Руският Министерство на отбраната съобщи, цитирано от ТАСС, че през нощта дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унишожили 193 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип. Ведомството даде подробна регионална разбивка:
47 — над Брянска област,
42 — над Калужка област,
40 — над Московския регион (от които 34 летели към Москва),
32 — над Тулска област,
10 — над Курска област,
7 — над Орловска област,
4 — над Ростовска област,
4 — над Воронежка област,
2 — над Оренбургска област,
2 — над Тамбовска област,
1 — над Белгородска област,
1 — над Липецка област,
1 — над Самарска област.
По данни на руските власти при атаките е убит най-малко един човек и са ранени петима, съобщи Ройтерс, като се позова на официални източници. В Брянска област дрон порази микробус — шофьорът е загинал, двама са ранени, съобщи губернаторът Александър Богомаз в приложението „Телеграм“; всички пострадали са откарани в местна болница.
Вследствие на атаките две от четирите летища в района на Москва — Домодедово и Жуковски — бяха временно затворени, информира руският държавен авиационен регулатор „Росавиация“. По-рано властите посочиха, че няма информация за големи щети в самата Москва.
От украинска страна Генералният щаб съобщи, че Русия е нанесла удар с една ракета и повече от 50 въздушни удара по украински позиции. На бойното поле през последните дни най-сложна остава ситуацията в района на Покровск, посочи президентът на Украйна Володимир Зеленски, но подчерта, че не възнамерява да отстъпва:
Именно там, срещу Покровск, руснаците са съсредоточили основната си ударна групировка – значителен брой окупационни войски. Разбира се, това създава сложна ситуация и в самия Покровск, и във всички съседни райони. Ожесточени боеве се водят навсякъде – и на подстъпите към града, има и диверсанти в града, с логистиката е трудно. Но трябва и занапред да унищожаваме окупаторите, да нанасяме на руснаците възможно най-големи загуби.
Различните версии и официални данни от двете страни оставят картината на нощните събития фрагментирана — властите в Русия съобщават за масирани ПВО-прехвати и жертви на територията си, докато украинската страна отчита широкообхватни удари и тежки боеве на фронта.
Заради тъпия морфинист зеленски загинаха два милиона украинци,Тръмп пак го нарита в кабинета си като мръсно куче,ама пак не му идна акъла в главата.Емчи се и се дърли,все едно има някакъв шанс да победи,а всъщност всу отстъпва навсякъде по фронта,руснаците пак им устроиха поредната блокада,хванаха в клещи хиляди бандеровци,западните наемници са деморализирани и искат да напуснат фронта ,но не ги пускат,такава е съдбата на чуждестранния легион,да дава фира до последно и до крак.
Да, таваришч, така ще стане: рашистката сволоч в Кремъл, в Украйна и навсякъде по света ще бъде смляна, пометена и натирена в Газа на кучето. 😎
И стига с тази руска паръенка, че Нато води война с Русия. При един конвенционален конфликт не дай – боже за три дена Нато ще е в Москва.
😁
В Украйна няма фашисти те са в Москва целия свят го разбра само тукашните русофил не. Чугунените тикви само на московията вярват, друга истина няма.
Ами нормално. Все пак НАТО и Украйна водят война срещу Русия.
Целия.запад..и.ссщ.са.фашизирани
ако европа СПРЕ да превъоръжава постоянно укромафията и войната спира!
Dimas Wolf защо я превъоръжава?
Mar Tignes защото когато има войни се събират пари от бюджетите те потъват/ както в САЩ и в европа последните 10 години милиардери станали трилионери! а държавните дълговете огромни
Dimas Wolf Нали не беше война, а СВО? Колко продължава средно една СВО?
Dimas Wolf доколкото знам в Америка милиардерите нямат общо с държавния бюджет! От къде тогава има огромни държавни дългове?
Mar Tignes ако сметнем от 2014 бомбенето над ЛНР и ДНР може би още 10 години европа и САЩъ ще дават пушкала на бандеровците да правят патаклама и да се намалят! /че земите им са изкупени от САЩ Франция Англия Германия/
Dimas Wolf Мда, бозата която имате в главата е непоправима! Сменете си профилната с мечка, сложете руски флаг и припечелвайте че малко остана😂
😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Докато руzката сволоч,не бъде изрината от Украйна, ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е В ОПАСНОСТ!!!
Кой свят бе, Душко?!
Този, който не може да съществува без колонии?! Който няма природни изкопаеми и се опитва да усвои украинските?! Този, чието население застарява и се опитва да компенсира това с мигранти, а на тях не им се работи и затова тежат на социалната система! Който се напълни с джиндъри, които се плащат от сянката си?!
Грешиш!
Светът е в опасност докато съществуват западните паразити!
Ако спреш да четеш старите броеве на „Работническо дело“, евентуално може и да ти остане малко място за нещо различно, не само руската салата втора употреба, с която се тъпчеш и вмирисаните партенки от мазето на Кремъл, с които замезваш. 🙄
Фашистката сволоч ще бъде унищожена.Това трябва да ти стане ясно!
Абсолютно вярно