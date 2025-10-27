НА ЖИВО
          Евакуация на 1000 американски военни и техни роднини от базата в Гуантанамо заради урагана Мелиса

          Снимка: 18af.amc.af.mil
          Около 1000 американски военни, техни роднини и изпълнители бяха евакуирани от военноморската база на САЩ в залива Гуантанамо, Куба, миналия уикенд поради приближаващия ураган Мелиса, съобщи The New York Times (NYT).

          „Евакуираните са временно настанени във военноморска база в Пенсакола, Флорида, и ще останат там през следващите две седмици“, посочи вестникът.

          Ураганът Мелиса, който се образува в Атлантическия океан, достигна категория 5 – най-високата по скалата на Сафир-Симпсън. Според Националния център за урагани на САЩ, ураганът се движи на запад със скорост 6 км/ч (3,7 мили/ч).

          Във връзка с приближаващия ураган се извършват евакуации в Ямайка, включително в столичния ѝ регион, както и в източна Куба.

