Евакуация на 1000 американски военни и техни роднини от базата в Гуантанамо заради урагана Мелиса

Около 1000 американски военни, техни роднини и изпълнители бяха евакуирани от военноморската база на САЩ в залива Гуантанамо, Куба, миналия уикенд поради приближаващия ураган Мелиса, съобщи The New York Times (NYT).
Ураганът Мелиса, който се образува в Атлантическия океан, достигна категория 5 – най-високата по скалата на Сафир-Симпсън. Според Националния център за урагани на САЩ, ураганът се движи на запад със скорост 6 км/ч (3,7 мили/ч).
Във връзка с приближаващия ураган се извършват евакуации в Ямайка, включително в столичния ѝ регион, както и в източна Куба.
