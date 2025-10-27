Бюджетът на държавата за 2026 година ще бъде представен официално от Министерството на финансите тази седмица. Законът изисква правителството да внесе проекта в парламента до 31 октомври, а финансовият министър Теменужка Петкова увери, че срокът ще бъде спазен.

Това ще бъде първият бюджет на България в евро, което налага финансовата рамка да бъде прегледана и от Европейската комисия.

„Бюджет 2026 ще бъде ключов за плавното преминаване към еврото и за стабилността на публичните финанси“, заяви Петкова.

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в проекта е предвидено увеличение на разходите за пенсии и заплати в публичния сектор. От своя страна, от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ се обявиха против увеличението на възнагражденията без провеждане на реални реформи.

Политическото напрежение около бюджета се засилва, след като групата на МЕЧ вече обяви, че няма да подкрепи Бюджет 2026 в сегашния му вид.

Очаква се дебатите в парламента да бъдат ожесточени, тъй като документът определя финансовата рамка на първата година от членството на България в еврозоната — ключов момент за страната и за нейната икономическа политика.