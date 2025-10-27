НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Финансовото министерство внася Бюджет 2026 до края на октомври (ВИДЕО)

          1
          107
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Бюджетът на държавата за 2026 година ще бъде представен официално от Министерството на финансите тази седмица. Законът изисква правителството да внесе проекта в парламента до 31 октомври, а финансовият министър Теменужка Петкова увери, че срокът ще бъде спазен.

          - Реклама -

          Това ще бъде първият бюджет на България в евро, което налага финансовата рамка да бъде прегледана и от Европейската комисия.

          „Бюджет 2026 ще бъде ключов за плавното преминаване към еврото и за стабилността на публичните финанси“, заяви Петкова.

          Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в проекта е предвидено увеличение на разходите за пенсии и заплати в публичния сектор. От своя страна, от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ се обявиха против увеличението на възнагражденията без провеждане на реални реформи.

          Борис Бонев обори Терзиев за актуализацията на бюджета на София Борис Бонев обори Терзиев за актуализацията на бюджета на София

          Политическото напрежение около бюджета се засилва, след като групата на МЕЧ вече обяви, че няма да подкрепи Бюджет 2026 в сегашния му вид.

          Очаква се дебатите в парламента да бъдат ожесточени, тъй като документът определя финансовата рамка на първата година от членството на България в еврозоната — ключов момент за страната и за нейната икономическа политика.

          Бюджетът на държавата за 2026 година ще бъде представен официално от Министерството на финансите тази седмица. Законът изисква правителството да внесе проекта в парламента до 31 октомври, а финансовият министър Теменужка Петкова увери, че срокът ще бъде спазен.

          - Реклама -

          Това ще бъде първият бюджет на България в евро, което налага финансовата рамка да бъде прегледана и от Европейската комисия.

          „Бюджет 2026 ще бъде ключов за плавното преминаване към еврото и за стабилността на публичните финанси“, заяви Петкова.

          Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в проекта е предвидено увеличение на разходите за пенсии и заплати в публичния сектор. От своя страна, от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ се обявиха против увеличението на възнагражденията без провеждане на реални реформи.

          Борис Бонев обори Терзиев за актуализацията на бюджета на София Борис Бонев обори Терзиев за актуализацията на бюджета на София

          Политическото напрежение около бюджета се засилва, след като групата на МЕЧ вече обяви, че няма да подкрепи Бюджет 2026 в сегашния му вид.

          Очаква се дебатите в парламента да бъдат ожесточени, тъй като документът определя финансовата рамка на първата година от членството на България в еврозоната — ключов момент за страната и за нейната икономическа политика.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Разширяват зоната за достъп за замърсяващи коли в София

          Георги Петров -
          От 1 декември в София влиза в сила разширената зона с ограничен достъп за най-замърсяващите автомобили, съобщи заместник-кметът по екология Надежда Бобчева. Мярката ще...
          Култура

          От последните минути: Мариан Бачев с първи коментар по големия скандал

          Никола Павлов -
          Министърът на културата Мариан Бачев излезе с официална позиция по повод информацията, свързана със задържането на Росен Белов, преподавател в Театрална работилница „Аркадия Фюжън...
          Правосъдие

          Прокуратурата с нови обвинения към Коцев, привика и пиарката му

          Никола Павлов -
          Кметът на Варна Благомир Коцев ще се изправи пред нови обвинения, съобщава Mediapool. На разпит е привикана и пиарката на Коцев, докато самият той продължава...

          1 коментар

          1. А стоте милиона,за които е осъдена България, заради безхаберието и некадърността на Теменужка кой ще плаща и от къде ще се вземат?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions