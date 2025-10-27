НА ЖИВО
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Фондация ЦСКА: Дарител плати 3600 лв за футболна топка

          В 16-ото издание на “Вечер на добродетелите” се включиха десетки личности с големи сърца, които наддаваха за предмети, преживявания и емоции с една цел - да помогнат на над 4000 деца

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial?locale=bg_BG
          Изключително щастие беше за всички във Фондация ЦСКА възможността да бъдат част от благородното събитие на дългосрочните партньори – Фондация „За Нашите Деца.

          В 16-ото издание на “Вечер на добродетелите” се включиха десетки личности с големи сърца, които наддаваха за предмети, преживявания и емоции с една цел – да помогнат на над 4000 деца.

          Фондация ЦСКА се включи с топка с подписите на целия отбор и треньорски щаб, която ще бъде лично връчена на победителя от легендарния бай Добри преди тренировка на отбора. За нея бяха платени 3600 лв.

          „Благодарим на Петя Мурути, която спечели наддаването, за дарението и щедростта! Благодарим на Фондация „За Нашите Деца“, че ни направи част от това прекрасно събитие“ – написаха от ЦСКА.

