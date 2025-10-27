Футболни резултати от неделя

Победи постигнаха Арсенал, Тотнъм, Реал Мадрид, Байер Леверкузен, Щутгарт, Рома, Лацио, Лил, Лион, Аякс, ПСВ Айндховен, АЗ Алкмаар, Спортинг Лисабон
През неделния ден се играха редица интересни срещи от топ-европейските футболни първенства. В най-голямото дерби за деня Реал Мадрид победи Барселона с 2:1. В Англия лидерът Арсенал увеличи преднината си на върха, побеждавайки минимално Кристъл Палас, а по същото време Манчестър Сити загуби от Астън Вила.
- Реклама -
Всички резултати:
Англия – Премиър Лийг:
Борнемут – Нотингам 2:0
Арсенал – Кристъл Палас 1:0
Астън Вила – Манчестър Сити 1:0
Уулвърхямптън – Бърнли 2:3
Евертън – Тотнъм 0:3
Испания – Ла Лига:
Майорка – Леванте 1:1
Реал Мадрид – Барселона 2:1
Осасуна – Селта Виго 2:3
Райо Валекано – Алавес 1:0
Германия – Бундеслига:
Байер Леверкузен – Фрайбург 2:0
Щутгарт – Майнц 2:1
Италия – Серия А:
Торино – Дженоа 2:1
Верона – Каляри 2:2
Сасуоло – Рома 0:1
Фиорентина – Болоня 2:2
Лацио – Ювентус 1:0
Франция – Лига 1:
Лил – Мец 6:1
Анже – Лориен 2:0
Оксер – Льо Авър 0:1
Рен – Нице 1:2
Лион – Страсбург 2:1
Турция – Супер Лига:
Анталияспор – Истанбул Башакшехир 0:4
Галасарай – Гьозтепе 3:1
Генчлерберлиги – Коняспор 1:2
Касъмпаша – Бешикташ 1:1
Нидерландия – Ередивизие:
Твенте – Аякс 2:3
Фейенорд – ПСВ Айндховен 2:3
АЗ Алкмаар – Утрехт 4:1
Го Ахед Ийгълс – Екселсиор 2:0
Португалия – Премиейра Лига:
Ещорил – Насионал 1:1
Фамаликао – Витория Гимараеш 2:0
Тондела – Спортинг Лисабон 0:3
Брага – Каса Пия 4:0
През неделния ден се играха редица интересни срещи от топ-европейските футболни първенства. В най-голямото дерби за деня Реал Мадрид победи Барселона с 2:1. В Англия лидерът Арсенал увеличи преднината си на върха, побеждавайки минимално Кристъл Палас, а по същото време Манчестър Сити загуби от Астън Вила.
- Реклама -
Всички резултати:
Англия – Премиър Лийг:
Борнемут – Нотингам 2:0
Арсенал – Кристъл Палас 1:0
Астън Вила – Манчестър Сити 1:0
Уулвърхямптън – Бърнли 2:3
Евертън – Тотнъм 0:3
Испания – Ла Лига:
Майорка – Леванте 1:1
Реал Мадрид – Барселона 2:1
Осасуна – Селта Виго 2:3
Райо Валекано – Алавес 1:0
Германия – Бундеслига:
Байер Леверкузен – Фрайбург 2:0
Щутгарт – Майнц 2:1
Италия – Серия А:
Торино – Дженоа 2:1
Верона – Каляри 2:2
Сасуоло – Рома 0:1
Фиорентина – Болоня 2:2
Лацио – Ювентус 1:0
Франция – Лига 1:
Лил – Мец 6:1
Анже – Лориен 2:0
Оксер – Льо Авър 0:1
Рен – Нице 1:2
Лион – Страсбург 2:1
Турция – Супер Лига:
Анталияспор – Истанбул Башакшехир 0:4
Галасарай – Гьозтепе 3:1
Генчлерберлиги – Коняспор 1:2
Касъмпаша – Бешикташ 1:1
Нидерландия – Ередивизие:
Твенте – Аякс 2:3
Фейенорд – ПСВ Айндховен 2:3
АЗ Алкмаар – Утрехт 4:1
Го Ахед Ийгълс – Екселсиор 2:0
Португалия – Премиейра Лига:
Ещорил – Насионал 1:1
Фамаликао – Витория Гимараеш 2:0
Тондела – Спортинг Лисабон 0:3
Брага – Каса Пия 4:0