Футболни резултати от неделя

През неделния ден се играха редица интересни срещи от топ-европейските футболни първенства. В най-голямото дерби за деня Реал Мадрид победи Барселона с 2:1. В Англия лидерът Арсенал увеличи преднината си на върха, побеждавайки минимално Кристъл Палас, а по същото време Манчестър Сити загуби от Астън Вила.

- Реклама -

Всички резултати:

Англия – Премиър Лийг:

Борнемут – Нотингам 2:0

Арсенал – Кристъл Палас 1:0

Астън Вила – Манчестър Сити 1:0

Уулвърхямптън – Бърнли 2:3

Евертън – Тотнъм 0:3

Испания – Ла Лига:

Майорка – Леванте 1:1

Реал Мадрид – Барселона 2:1

Осасуна – Селта Виго 2:3

Райо Валекано – Алавес 1:0

Германия – Бундеслига:

Байер Леверкузен – Фрайбург 2:0

Щутгарт – Майнц 2:1

Италия – Серия А:

Торино – Дженоа 2:1

Верона – Каляри 2:2

Сасуоло – Рома 0:1

Фиорентина – Болоня 2:2

Лацио – Ювентус 1:0

Франция – Лига 1:

Лил – Мец 6:1

Анже – Лориен 2:0

Оксер – Льо Авър 0:1

Рен – Нице 1:2

Лион – Страсбург 2:1

Турция – Супер Лига:

Анталияспор – Истанбул Башакшехир 0:4

Галасарай – Гьозтепе 3:1

Генчлерберлиги – Коняспор 1:2

Касъмпаша – Бешикташ 1:1

Нидерландия – Ередивизие:

Твенте – Аякс 2:3

Фейенорд – ПСВ Айндховен 2:3

АЗ Алкмаар – Утрехт 4:1

Го Ахед Ийгълс – Екселсиор 2:0

Португалия – Премиейра Лига:

Ещорил – Насионал 1:1

Фамаликао – Витория Гимараеш 2:0

Тондела – Спортинг Лисабон 0:3

Брага – Каса Пия 4:0