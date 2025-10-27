Германия иска честна търговия с Китай за чипове и метали

Германският външен министър Йохан Вадефул призова за „честна“ търговия между Европейския съюз и Китай в сферите на чиповете и редкоземните метали, на фона на нарастващо напрежение между Пекин и Брюксел.
Вадефул, който миналата седмица отмени планирано посещение в Китай, заяви, че възнамерява „възможно най-скоро“ да проведе телефонен разговор с китайски представители и да пренасрочи визитата.
Отмяната на визитата последва след като Китай не потвърди допълнителни срещи, освен тази с външния министър Ван Йи. Въпреки това, Берлин подчертава, че отношенията между двете страни остават дългогодишни и стабилни.
Сред основните теми, които Вадефул е възнамерявал да обсъди, са търговските ограничения на Китай, свързани с износа на редкоземни елементи и полупроводници.
По-рано този месец Пекин обяви нови контролни мерки върху износа на редкоземни метали — ключови материали за производството на магнити, използвани в автомобилната, електронната и отбранителната индустрия.
Той изрази увереност, че „честният обмен“ с Китай остава възможен, и добави, че Германия ще търси партньорство с Пекин въпреки настоящите търговски напрежения.
ЛУКОИЛ , ЛУКАНКА
Германия и честно ?
Е,Си не обича фашистите. Най вероятно Алис ще оправи положението.
Иска и да се бие с Русия-изобщо много искат, а не са питали многобройното си мюсюлманско население, нито lgtb-тата! Не може така! Расисти са, а вече не останаха “истински арийци’! 🤪
С фашисти кой иска да има вземане-даване.
Първо да премахне четвъртият райх и неговият фюлер Фон Дер Лайна после и внуците на нацистите като Мерц и Бербок и тогава да говорят за бизнес с БРИКС а сега с тези явни нацисти ще разберат от къде идва изразът изпаднал германец
Не искат вземане даване с вас ще им блокирате сметките .
То не може така и така.Като се правите на велики и китайците ви го турят ревете