Германия иска честна търговия с Китай за чипове и метали

Германският външен министър Йохан Вадефул призова за „честна“ търговия между Европейския съюз и Китай в сферите на чиповете и редкоземните метали, на фона на нарастващо напрежение между Пекин и Брюксел.

Вадефул, който миналата седмица отмени планирано посещение в Китай, заяви, че възнамерява „възможно най-скоро“ да проведе телефонен разговор с китайски представители и да пренасрочи визитата.

„Пътуването е само отложено, не отменено,“ подчерта германският дипломат, добавяйки, че Германия остава отворена за диалог с Пекин.

Отмяната на визитата последва след като Китай не потвърди допълнителни срещи, освен тази с външния министър Ван Йи. Въпреки това, Берлин подчертава, че отношенията между двете страни остават дългогодишни и стабилни.

Сред основните теми, които Вадефул е възнамерявал да обсъди, са търговските ограничения на Китай, свързани с износа на редкоземни елементи и полупроводници.

По-рано този месец Пекин обяви нови контролни мерки върху износа на редкоземни метали — ключови материали за производството на магнити, използвани в автомобилната, електронната и отбранителната индустрия.

„ЕС трябва да диверсифицира доставчиците си на ключови минерали, но в същото време да запази честната търговия с Китай,“ заяви Вадефул по време на посещението си в Брюксел.

Той изрази увереност, че „честният обмен“ с Китай остава възможен, и добави, че Германия ще търси партньорство с Пекин въпреки настоящите търговски напрежения.