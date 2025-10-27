НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Германия иска честна търговия с Китай за чипове и метали

          8
          37
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Германският външен министър Йохан Вадефул призова за „честна“ търговия между Европейския съюз и Китай в сферите на чиповете и редкоземните метали, на фона на нарастващо напрежение между Пекин и Брюксел.

          - Реклама -

          Вадефул, който миналата седмица отмени планирано посещение в Китай, заяви, че възнамерява „възможно най-скоро“ да проведе телефонен разговор с китайски представители и да пренасрочи визитата.

          „Пътуването е само отложено, не отменено,“ подчерта германският дипломат, добавяйки, че Германия остава отворена за диалог с Пекин.

          Отмяната на визитата последва след като Китай не потвърди допълнителни срещи, освен тази с външния министър Ван Йи. Въпреки това, Берлин подчертава, че отношенията между двете страни остават дългогодишни и стабилни.

          Сред основните теми, които Вадефул е възнамерявал да обсъди, са търговските ограничения на Китай, свързани с износа на редкоземни елементи и полупроводници.

          По-рано този месец Пекин обяви нови контролни мерки върху износа на редкоземни метали — ключови материали за производството на магнити, използвани в автомобилната, електронната и отбранителната индустрия.

          „ЕС трябва да диверсифицира доставчиците си на ключови минерали, но в същото време да запази честната търговия с Китай,“ заяви Вадефул по време на посещението си в Брюксел.

          Той изрази увереност, че „честният обмен“ с Китай остава възможен, и добави, че Германия ще търси партньорство с Пекин въпреки настоящите търговски напрежения.

          Германският външен министър Йохан Вадефул призова за „честна“ търговия между Европейския съюз и Китай в сферите на чиповете и редкоземните метали, на фона на нарастващо напрежение между Пекин и Брюксел.

          - Реклама -

          Вадефул, който миналата седмица отмени планирано посещение в Китай, заяви, че възнамерява „възможно най-скоро“ да проведе телефонен разговор с китайски представители и да пренасрочи визитата.

          „Пътуването е само отложено, не отменено,“ подчерта германският дипломат, добавяйки, че Германия остава отворена за диалог с Пекин.

          Отмяната на визитата последва след като Китай не потвърди допълнителни срещи, освен тази с външния министър Ван Йи. Въпреки това, Берлин подчертава, че отношенията между двете страни остават дългогодишни и стабилни.

          Сред основните теми, които Вадефул е възнамерявал да обсъди, са търговските ограничения на Китай, свързани с износа на редкоземни елементи и полупроводници.

          По-рано този месец Пекин обяви нови контролни мерки върху износа на редкоземни метали — ключови материали за производството на магнити, използвани в автомобилната, електронната и отбранителната индустрия.

          „ЕС трябва да диверсифицира доставчиците си на ключови минерали, но в същото време да запази честната търговия с Китай,“ заяви Вадефул по време на посещението си в Брюксел.

          Той изрази увереност, че „честният обмен“ с Китай остава възможен, и добави, че Германия ще търси партньорство с Пекин въпреки настоящите търговски напрежения.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп се среща с японската премиерка Такаичи за обсъждане на сигурността и търговията

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе среща с японската премиерка Санае Такаичи във вторник, в рамките на обиколката му в Азия, преди важните...
          ИТ

          Google ще рестартира ядрена електроцентрала в Айова за захранване на инфраструктурата с изкуствен интелект

          Красимир Попов -
          Google обяви плановете си за рестартиране на ядрена електроцентрала в Айова, която ще захранва инфраструктурата на компанията с изкуствен интелект. Това е част от...
          Инциденти

          Двама души загинаха при експлозия в мина в Нов Южен Уелс

          Красимир Попов -
          Един мъж и една жена загинаха при експлозия в подземна мина в щата Нов Южен Уелс, Австралия, съобщи местната полиция. „Двама души загинаха тази сутрин...

          8 КОМЕНТАРА

          4. Иска и да се бие с Русия-изобщо много искат, а не са питали многобройното си мюсюлманско население, нито lgtb-тата! Не може така! Расисти са, а вече не останаха “истински арийци’! 🤪

          6. Първо да премахне четвъртият райх и неговият фюлер Фон Дер Лайна после и внуците на нацистите като Мерц и Бербок и тогава да говорят за бизнес с БРИКС а сега с тези явни нацисти ще разберат от къде идва изразът изпаднал германец

          8. То не може така и така.Като се правите на велики и китайците ви го турят ревете

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions