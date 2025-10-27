Григор Димитров се класира за втори кръг в Париж, след като победи Джовани Мпетши Перикар

Григор Димитров се класира за втория кръг на последния за годината турнир от сериите Мастърс 1000 в Париж, след като победи представителя на домакините Джовани Мпетши Перикар със 7-6 (5), 6-1. Срещата продължи малко над час и половина.

„Гришо показа по-солидна игра и поведе. Това го вдъхнови, като започна втората част с бърз аванс от 3-0 след два пробива", съобщава БГНЕС.

Първият ни ракета, който не беше играл от юли насам, когато се отказа срещу Яник Синер на Уимбълдън, успя да наложи волята си в тайбрек в откриващия сет. Първата част премина под диктовката на сервиращите и се наложи тайбрек, за да се определи победителят. След него Димитров демонстрира увереност и втората част започна с бърз аванс от 3-0 в негова полза след два пробива. До края на сета той направи още един брейк, като се наложи с 6-1.

Григор загуби само шест точки на първо подаване за целия мач и спаси и трите възможности за пробив, които му предложи мощно сервиращият Мпетши Перикар.

В спор за място на осминафиналите Димитров ще срещне победителя от двойката Хауме Мунар – Даниил Медведев. Руснакът е 11-и в схемата на надпреварата. При нова победа Григор ще има за съперник италианец в 1/8-финалите – Лоренцо Музети или Лоренцо Сонего.