      вторник, 28.10.25
          Тенис

          Григор Димитров се класира за втори кръг в Париж, след като победи Джовани Мпетши Перикар

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Григор Димитров се класира за втория кръг на последния за годината турнир от сериите Мастърс 1000 в Париж, след като победи представителя на домакините Джовани Мпетши Перикар със 7-6 (5), 6-1. Срещата продължи малко над час и половина.

          „Гришо показа по-солидна игра и поведе. Това го вдъхнови, като започна втората част с бърз аванс от 3-0 след два пробива“, съобщава БГНЕС.

          Първият ни ракета, който не беше играл от юли насам, когато се отказа срещу Яник Синер на Уимбълдън, успя да наложи волята си в тайбрек в откриващия сет. Първата част премина под диктовката на сервиращите и се наложи тайбрек, за да се определи победителят. След него Димитров демонстрира увереност и втората част започна с бърз аванс от 3-0 в негова полза след два пробива. До края на сета той направи още един брейк, като се наложи с 6-1.

          Григор загуби само шест точки на първо подаване за целия мач и спаси и трите възможности за пробив, които му предложи мощно сервиращият Мпетши Перикар.

          В спор за място на осминафиналите Димитров ще срещне победителя от двойката Хауме Мунар – Даниил Медведев. Руснакът е 11-и в схемата на надпреварата. При нова победа Григор ще има за съперник италианец в 1/8-финалите – Лоренцо Музети или Лоренцо Сонего.

          Спорт

          Атлетико Мадрид надви Бетис на „Ла Картуха“

          Станимир Бакалов -
          Атлетико Мадрид постигна първата си победа като гост в Ла Лига от началото на сезона. Мадридчани надвиха Реал Бетис на "Ла Картуха" с 2:0. "Дюшекчиите"...
          Спорт

          Стоянов:Имаме много работа, за да станем шампиони

          Станимир Бакалов -
          Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов коментира победата с 5:4 над Лудогорец от 13-ия кръг на първенството. "Трябва да се фокусираме и към 5-те...
          Спорт

          Моци: При всички случаи ще вземем решения

          Станимир Бакалов -
          Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци заяви, че ръководството ще вземе решения във връзка с негативните резултати на отбора, но не пожела да потвърди...

