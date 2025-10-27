НА ЖИВО
          Хамас ще предаде тленните останки на израелски заложник като част от прекратяване на огъня в Газа

          Снимка: БГНЕС
          Военният клон на Хамас, Бригадите Езедин ал-Касам, обяви, че ще предаде тленните останки на още един загинал израелски заложник в рамките на преговорите за прекратяване на огъня в Газа. Това е 16-ият заложник от общо 28, чиито останки Израел изисква, като част от споразумението.

          Бригадите Езедин ал-Касам ще предадат тялото на един от израелските пленници, открит днес в Ивицата Газа, в 21:00 ч. местно време,“ съобщиха от Хамас в официалното си изявление, публикувано в Telegram.

          Тази стъпка е част от усилията за подобряване на ситуацията и насърчаване на прекратяването на огъня между Израел и Хамас.

