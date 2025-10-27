НА ЖИВО
      понеделник, 27.10.25
          Начало

          Хебър пусна билети от 20 до 30 лв за мача с Левски

          Двубоят е тази сряда от 16:30 часа

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Билети от 20 до 30 лева пуска Хебър (Пазарджик) за феновете си домакинството си срещу Левски в 1/16-финалите от турнира за Купата на България по футбол, съобщиха от клуба.

          Двубоят ще се играе в сряда (29 октомври) от 16:30 часа на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, а продажбата на билетите ще стартира от 12:00 часа в деня на мача.

          Билети и цени:
          Сектор В (висока трибуна) и Б (гости) – 20 лв.
          Сектор А (нови модули) – 25 лв.
          VIP сектор А (под козирка) – 30 лв.

          Касите на стадиона се намират:
          до езерото (малък изкуствен терен) – за сектор В и Г
          до фитнеса – за сектор А
          до паркинга при големия изкуствен терен – за феновете на Левски (сектор Б)

          Вратите на стадиона ще бъдат отворени в 14:30 часа.

          „Поради засилените полицейски проверки, молим зрителите да дойдат по-рано за да избегнат струпвания. Всички фенове, носещи отличителни артикули на Левски, ще бъдат пренасочвани в сектора за гости, независимо от закупения билет“, информираха още от лагера на Хебър.

