Ива Митева: Опозицията, ако се обедини около някаква цел, може да постигне добри неща

Това каза бившият председател на Народното събрание Ива Митева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Митева опозицията ще постъпи по достойно, ако напусне парламента, тъй като в момента не се приема нито едно от предложенията на тази опозиция.
Гостенката, която е и бивш депутат от „Има такъв народ“ посочи, че бунтарството на тази формация вече го няма. По думите й предстои да се види дали веригата, която се затяга около четирите управляващи се формации, ще се скъса.
Бившият председател на Народното събрание изрази мнение, че при настоящите депутати липсва необходимата експертиза.
