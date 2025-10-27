НА ЖИВО
          България

          Ива Митева: Опозицията, ако се обедини около някаква цел, може да постигне добри неща

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          “ Опозицията, ако се обедини около някаква цел, може да постигне добри неща.“

          Това каза бившият председател на Народното събрание Ива Митева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Митева опозицията ще постъпи по достойно, ако напусне парламента, тъй като в момента не се приема нито едно от предложенията на тази опозиция.

          Гостенката, която е и бивш депутат от „Има такъв народ“ посочи, че бунтарството на тази формация вече го няма. По думите й предстои да се види дали веригата, която се затяга около четирите управляващи се формации, ще се скъса.

          „Ако веригата се скъса, най-честното нещо е да се отиде на избори, но за това трябва хората да имат такава енергия, а не се вижда такава“, каза още Митева.

          Бившият председател на Народното събрание изрази мнение, че при настоящите депутати липсва необходимата експертиза.

