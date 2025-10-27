Израел отмени извънредното положение край Газа

Израел премахна извънредното положение в районите, граничещи с ивицата Газа — за първи път от атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., съобщи министърът на отбраната Израел Кац, цитиран от АФП.

„Реших да приема препоръката на израелските военни и за първи път от 7 октомври да отменя специалния режим на вътрешния фронт“, заявиха от канцеларията на Кац.

От Министерството на отбраната поясниха, че решението отразява новата реалност в областта на сигурността в южната част на страната и се взема в условията на продължаващо примирие, обявено на 10 октомври, което засега се спазва.

Мярката означава, че жителите на общностите близо до границата с Газа могат да се върнат към обичайния си ритъм на живот, след повече от година на постоянна тревога и ограничения.