ИЗВЪНРЕДНО: Мощно земетресение удари Турция преди минути, усетено е и в България!

Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер беше регистрирано преди минути в Западна Турция. Епицентърът по първоначални данни на Евро-Средиземноморския сеизмологичен център е на 61 километра югоизточно от Балъкесир.
Дълбочината на труса е 11 км.
В същия район през август беше отчетен трус със сила 6,1 по Рихтер, който уби 1 и рани 52-ма души.
Очаквайте подробности!
И аз в Добрич на 9етаж.
не
Аз паднах от стола в айкоз
Няма ли да се усетите, че се пише с У?
„Осети се в Софя…“
И в момента друса!👀
Доста силно го осетихме в Бургас.
И в Шумен се усети
В 22.48 часа днес.6.1 с влияние в широк ареал.
В Пазарджик не
В Пловдив се усетиха два кратки труса на 6 етаж.