      вторник, 28.10.25
          ИЗВЪНРЕДНО: Мощно земетресение удари Турция преди минути, усетено е и в България!

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер беше регистрирано преди минути в Западна Турция. Епицентърът по първоначални данни на Евро-Средиземноморския сеизмологичен център е на 61 километра югоизточно от Балъкесир.

          Дълбочината на труса е 11 км.

          В същия район през август беше отчетен трус със сила 6,1 по Рихтер, който уби 1 и рани 52-ма души.

          Очаквайте подробности!

