ИЗВЪНРЕДНО: Наводнение затвори пътя за Панчарево

Пътният участък в района на ресторант „Лебед“ в столичния квартал Панчарево е затворен за движение поради наводнение на платното, съобщиха за БТА от МВР.

По информация на полицията нивото на водата е около 15 сантиметра, а сигналът е подаден тази сутрин.

Малко по-рано е постъпило и друго съобщение за завиряване – този път в отсечката между Пасарел и Панчарево, информира директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

„В този участък няма изградени дъждоприемни шахти, а нивото на асфалта е по-ниско, което води до задържане на вода. След като приключат с отстраняването на останалите проблеми в града, екипите ще бъдат насочени и към това място“, уточни той.

Неделков допълни, че екипите на „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община вече работят по отстраняване на завиряването на бул. „Асен Йорданов“, преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“.

По думите му, служителите са дежурили през цялата нощ и са реагирали на всички критични точки в столицата.

„Имаме информация за завиряване и на бул. „Шипченски проход“, където временно беше спряно движението на трамваите. Пуснати са автобуси, които обслужват маршрута от депо „Искър“ до бул. „Димитър Моллов“. След като проблемът бъде отстранен, движението ще бъде възстановено“, уточни директорът.

Той съобщи още, че затруднения е имало и на бул. „Никола Мушанов“, но екипите вече са предприели необходимите действия за отводняване на района.

Според Неделков очакваното спиране на валежите днес ще улесни работата на екипите.