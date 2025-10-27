ИЗВЪНРЕДНО: Наводнение затвори пътя за Панчарево

Пътният участък в района на ресторант „Лебед“ в столичния квартал Панчарево е затворен за движение поради наводнение на платното, съобщиха за БТА от МВР. По информация на полицията нивото на водата е около 15 сантиметра, а сигналът е подаден тази сутрин.
- Реклама -
Малко по-рано е постъпило и друго съобщение за завиряване – този път в отсечката между Пасарел и Панчарево, информира директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.
Неделков допълни, че екипите на „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община вече работят по отстраняване на завиряването на бул. „Асен Йорданов“, преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“.
По думите му, служителите са дежурили през цялата нощ и са реагирали на всички критични точки в столицата.
Той съобщи още, че затруднения е имало и на бул. „Никола Мушанов“, но екипите вече са предприели необходимите действия за отводняване на района.
Според Неделков очакваното спиране на валежите днес ще улесни работата на екипите.
Пътният участък в района на ресторант „Лебед“ в столичния квартал Панчарево е затворен за движение поради наводнение на платното, съобщиха за БТА от МВР. По информация на полицията нивото на водата е около 15 сантиметра, а сигналът е подаден тази сутрин.
- Реклама -
Малко по-рано е постъпило и друго съобщение за завиряване – този път в отсечката между Пасарел и Панчарево, информира директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.
Неделков допълни, че екипите на „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община вече работят по отстраняване на завиряването на бул. „Асен Йорданов“, преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“.
По думите му, служителите са дежурили през цялата нощ и са реагирали на всички критични точки в столицата.
Той съобщи още, че затруднения е имало и на бул. „Никола Мушанов“, но екипите вече са предприели необходимите действия за отводняване на района.
Според Неделков очакваното спиране на валежите днес ще улесни работата на екипите.
Безхаберието на Фандъкова,какво.