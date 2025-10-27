Ямайка и Куба се готвят за опустошителния удар на урагана „Мелиса“

Стихията „Мелиса“ вече е ураган от категория 4, с ветрове, достигащи 220 км/ч, и продължава да набира мощ над Карибския басейн. Очаква се бурята да удари Ямайка в понеделник вечерта, а югоизточна Куба – късно във вторник, предупреждават метеоролозите.

Според Националния център за урагани на САЩ, „Мелиса“ може да предизвика катастрофални наводнения, свлачища и бурни морски вълни, които да залеят крайбрежните зони.

„Условията са изключително опасни. Призоваваме всички жители на застрашените райони да напуснат домовете си и да се насочат към убежищата възможно най-бързо“, гласи изявление на властите в Ямайка.

Островната държава вече е в извънредна готовност – отворени са близо 900 приюта, а спасителните екипи са в пълна мобилизация.

Властите предупреждават, че бурята може да нанесе тежки щети по инфраструктурата, електропреносната мрежа и крайбрежните населени места.

Кубинските власти също подготвят евакуация на рисковите райони, докато метеоролозите следят внимателно траекторията на урагана, който може да засегне и части от Бахамите.