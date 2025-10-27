НА ЖИВО
          Японският индекс Nikkei 225 премина границата от 50 000 пункта за първи път в историята

          Снимка: БГНЕС
          Японският борсов индекс Nikkei 225 за първи път надхвърли символичната граница от 50 000 пункта, подкрепен от оптимизма около предстоящото търговско споразумение между САЩ и Китай и новите рекордни върхове на Уолстрийт.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин ще се срещнат тази седмица в Южна Корея, като според източници преговорите между двете страни в Малайзия показват напредък към постигане на ново търговско споразумение.

          „Пазарите реагират с ентусиазъм на сигналите за сближаване между Вашингтон и Пекин, което може да стабилизира глобалната търговия и веригите за доставки,“ коментират анализатори в Токио.

          В началото на търговията Nikkei се покачи с 798,37 пункта (1,62%) до 50 098,02, като от началото на годината индексът е нараснал с около 25%.

          Постижението поставя японския пазар сред водещите глобални бенефициенти на очаквания икономически подем, стимулиран от намаляване на напрежението между САЩ и Китай и възстановяване на световното производство и износ.

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

