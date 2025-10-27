Южна Европа догонва Севера по заетост: туризмът и реформите тласкат Гърция, Испания и Португалия напред

Гръцките, испанските, португалските и италианските региони отбелязват значителен ръст на заетостта, според последните данни на Евростат, макар че Северна Европа все още доминира по общи показатели.
Регионът с най-висока заетост в ЕС остава архипелагът Оланд във Финландия (86,4%), следван от Варшава (86,2%), Братислава (85,4%) и Будапеща (85,3%). В същото време ЕС отбелязва исторически рекорд от 75,8% заетост сред хората на възраст 20–64 години — увеличение с 2,7% спрямо 2021 г.
От 243 изследвани региона, 113 вече са достигнали или надхвърлили прага от 78% заетост. Почти всички региони в Нидерландия, Швеция, Ирландия, Дания и Чехия вече са над целта. В Германия само три региона изостават — Берлин, Бремен и Дюселдорф.
В противоположния край на класацията остават южните региони на Европа. Италия има седем от десетте региона с най-ниска заетост: Калабрия (48,5%), Кампания (49,4%) и Сицилия (50,7%). Подобни нива се наблюдават и в Югозападна Испания, Южна Румъния и Източна Гърция.
Според него възстановяването на туризма и хотелиерството след пандемията е основният двигател на този подем.
Гърция е въвела реформи на пазара на труда — повишение на минималната заплата, намаляване на данъците върху труда и правна рамка за насърчаване на заетостта сред жените и хората над 45 години.
Все пак експертът предупреждава, че устойчивостта на този растеж е несигурна:
Подобни, макар и по-слабо изразени тенденции, се наблюдават в Испания, Италия, Хърватия и Португалия. В същото време регионите на Северна Европа отчитат спад в заетостта — най-вече в Централна Швеция (-2,1%) и Централна и Западна Литва (-1,4%).
Южна Европа, макар и все още следваща по общи показатели, постепенно се превръща в новия двигател на растежа на заетостта в Европейския съюз.