Как Китай ще неутрализира американския натиск?

Публикация на Хуа Бин от 25 октомври 2025 г. (превод: Велеслав Гривов) защитава тезата, че Китай разполага с достатъчно лостове – най-вече контрол върху веригата на редките земни елементи (РЗЕ) – за да неутрализира и надделее над американския икономически и технологичен натиск. Текстът е остро критичен към президента на САЩ Доналд Тръмп и описва скорошните американско-австралийски планове за добив на РЗЕ като недостатъчни без китайското ноу-хау по преработка и рафиниране.
Ключови акценти от анализа:
Китай доминира преработката на всички 17 РЗЕ, а при средните и тежките РЗЕ (тербий, диспросий, итрий) държи 98–100% от глобалния пазар, твърди авторът.
Контролът върху износа според публикацията е екстериториален: продукти, съдържащи китайски РЗЕ или свързани ИС, изискват одобрение на Пекин при военни/полупроводникови крайни потребители.
Екологичният и технологичен капацитет за безопасна преработка и управление на отпадъци е скъп и концентриран в Китай, което затруднява бързото изграждане на паралелни вериги на Запад.
САЩ и партньори (напр. MP Materials, Lynas) могат да достигнат ограничени обеми извън Китай през следващите 3–5 години, но далеч под китайския капацитет, по оценка на автора.
Пазарът на РЗЕ в долари е малък (≈4–5 млрд. долара) спрямо полупроводниците (стотици милиарди), което прави възвръщаемостта извън Китай по-рискова за големи частни инвестиции.
Ответни мерки на Пекин (по текста):
„Списък с ненадеждни субекти“ срещу американския Entity List.
Контрол върху износа на РЗЕ, графитни аноди, Li-ion батерии.
Реципрочни такси в пристанища, спиране на покупки на част от американски агро- и енергийни стоки.
Антитръстови разследвания срещу западни технологични компании и намаляване на експозицията към US държавни книжа.
Авторът твърди, че икономическата позиция на Китай (търговски излишък, валутни резерви, водещи пазарни дялове в ключови суровини и фармацевтични компоненти) позволява „доминиране в ескалацията“ – стратегия, при която Пекин отвръща симетрично или асиметрично на американските ограничения и диктува темпото в критични вериги за доставки.
