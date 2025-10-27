Как Китай ще неутрализира американския натиск?

Публикация на Хуа Бин от 25 октомври 2025 г. (превод: Велеслав Гривов) защитава тезата, че Китай разполага с достатъчно лостове – най-вече контрол върху веригата на редките земни елементи (РЗЕ) – за да неутрализира и надделее над американския икономически и технологичен натиск. Текстът е остро критичен към президента на САЩ Доналд Тръмп и описва скорошните американско-австралийски планове за добив на РЗЕ като недостатъчни без китайското ноу-хау по преработка и рафиниране.

„Находищата на редкоземни елементи не са същото като сплави и магнити – както силицият не е същото като чип.“ - Реклама -

Ключови акценти от анализа:

Китай доминира преработката на всички 17 РЗЕ , а при средните и тежките РЗЕ (тербий, диспросий, итрий) държи 98–100% от глобалния пазар , твърди авторът.

, а при (тербий, диспросий, итрий) държи , твърди авторът. Контролът върху износа според публикацията е екстериториален : продукти, съдържащи китайски РЗЕ или свързани ИС, изискват одобрение на Пекин при военни/полупроводникови крайни потребители.

според публикацията е : продукти, съдържащи китайски РЗЕ или свързани ИС, изискват при военни/полупроводникови крайни потребители. Екологичният и технологичен капацитет за безопасна преработка и управление на отпадъци е скъп и концентриран в Китай , което затруднява бързото изграждане на паралелни вериги на Запад.

за безопасна преработка и управление на отпадъци е , което затруднява бързото изграждане на паралелни вериги на Запад. САЩ и партньори (напр. MP Materials , Lynas ) могат да достигнат ограничени обеми извън Китай през следващите 3–5 години , но далеч под китайския капацитет , по оценка на автора.

, ) могат да достигнат извън Китай през следващите , но , по оценка на автора. Пазарът на РЗЕ в долари е малък (≈4–5 млрд. долара) спрямо полупроводниците (стотици милиарди), което прави възвръщаемостта извън Китай по-рискова за големи частни инвестиции.

„Китай може да отговори на всяка стъпка на САЩ и да повиши залога още повече.“

Ответни мерки на Пекин (по текста):

„Списък с ненадеждни субекти“ срещу американския Entity List.

Контрол върху износа на РЗЕ, графитни аноди, Li-ion батерии.

на РЗЕ, графитни аноди, Li-ion батерии. Реципрочни такси в пристанища, спиране на покупки на част от американски агро- и енергийни стоки.

в пристанища, на част от американски агро- и енергийни стоки. Антитръстови разследвания срещу западни технологични компании и намаляване на експозицията към US държавни книжа.

Авторът твърди, че икономическата позиция на Китай (търговски излишък, валутни резерви, водещи пазарни дялове в ключови суровини и фармацевтични компоненти) позволява „доминиране в ескалацията“ – стратегия, при която Пекин отвръща симетрично или асиметрично на американските ограничения и диктува темпото в критични вериги за доставки.

„В свят, където страната с ресурсите воюва със страната с хартиените пари, познайте кой ще спечели?“

Цялата статия вижте тук: