НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Как Китай ще неутрализира американския натиск?

          0
          4
          Снимка: CNN
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Публикация на Хуа Бин от 25 октомври 2025 г. (превод: Велеслав Гривов) защитава тезата, че Китай разполага с достатъчно лостове – най-вече контрол върху веригата на редките земни елементи (РЗЕ) – за да неутрализира и надделее над американския икономически и технологичен натиск. Текстът е остро критичен към президента на САЩ Доналд Тръмп и описва скорошните американско-австралийски планове за добив на РЗЕ като недостатъчни без китайското ноу-хау по преработка и рафиниране.

          „Находищата на редкоземни елементи не са същото като сплави и магнити – както силицият не е същото като чип.“

          - Реклама -
          NYT: САЩ и Китай са на крачка от война NYT: САЩ и Китай са на крачка от война

          Ключови акценти от анализа:

          • Китай доминира преработката на всички 17 РЗЕ, а при средните и тежките РЗЕ (тербий, диспросий, итрий) държи 98–100% от глобалния пазар, твърди авторът.
          • Контролът върху износа според публикацията е екстериториален: продукти, съдържащи китайски РЗЕ или свързани ИС, изискват одобрение на Пекин при военни/полупроводникови крайни потребители.
          • Екологичният и технологичен капацитет за безопасна преработка и управление на отпадъци е скъп и концентриран в Китай, което затруднява бързото изграждане на паралелни вериги на Запад.
          • САЩ и партньори (напр. MP Materials, Lynas) могат да достигнат ограничени обеми извън Китай през следващите 3–5 години, но далеч под китайския капацитет, по оценка на автора.
          • Пазарът на РЗЕ в долари е малък (≈4–5 млрд. долара) спрямо полупроводниците (стотици милиарди), което прави възвръщаемостта извън Китай по-рискова за големи частни инвестиции.

          „Китай може да отговори на всяка стъпка на САЩ и да повиши залога още повече.“

          Тръмп: САЩ може отново да спрат продажбите на самолетни части за Китай Тръмп: САЩ може отново да спрат продажбите на самолетни части за Китай

          Ответни мерки на Пекин (по текста):

          • „Списък с ненадеждни субекти“ срещу американския Entity List.
          • Контрол върху износа на РЗЕ, графитни аноди, Li-ion батерии.
          • Реципрочни такси в пристанища, спиране на покупки на част от американски агро- и енергийни стоки.
          • Антитръстови разследвания срещу западни технологични компании и намаляване на експозицията към US държавни книжа.

          Авторът твърди, че икономическата позиция на Китай (търговски излишък, валутни резерви, водещи пазарни дялове в ключови суровини и фармацевтични компоненти) позволява „доминиране в ескалацията“ – стратегия, при която Пекин отвръща симетрично или асиметрично на американските ограничения и диктува темпото в критични вериги за доставки.

          „В свят, където страната с ресурсите воюва със страната с хартиените пари, познайте кой ще спечели?“

          Цялата статия вижте тук:

          Публикация на Хуа Бин от 25 октомври 2025 г. (превод: Велеслав Гривов) защитава тезата, че Китай разполага с достатъчно лостове – най-вече контрол върху веригата на редките земни елементи (РЗЕ) – за да неутрализира и надделее над американския икономически и технологичен натиск. Текстът е остро критичен към президента на САЩ Доналд Тръмп и описва скорошните американско-австралийски планове за добив на РЗЕ като недостатъчни без китайското ноу-хау по преработка и рафиниране.

          „Находищата на редкоземни елементи не са същото като сплави и магнити – както силицият не е същото като чип.“

          - Реклама -
          NYT: САЩ и Китай са на крачка от война NYT: САЩ и Китай са на крачка от война

          Ключови акценти от анализа:

          • Китай доминира преработката на всички 17 РЗЕ, а при средните и тежките РЗЕ (тербий, диспросий, итрий) държи 98–100% от глобалния пазар, твърди авторът.
          • Контролът върху износа според публикацията е екстериториален: продукти, съдържащи китайски РЗЕ или свързани ИС, изискват одобрение на Пекин при военни/полупроводникови крайни потребители.
          • Екологичният и технологичен капацитет за безопасна преработка и управление на отпадъци е скъп и концентриран в Китай, което затруднява бързото изграждане на паралелни вериги на Запад.
          • САЩ и партньори (напр. MP Materials, Lynas) могат да достигнат ограничени обеми извън Китай през следващите 3–5 години, но далеч под китайския капацитет, по оценка на автора.
          • Пазарът на РЗЕ в долари е малък (≈4–5 млрд. долара) спрямо полупроводниците (стотици милиарди), което прави възвръщаемостта извън Китай по-рискова за големи частни инвестиции.

          „Китай може да отговори на всяка стъпка на САЩ и да повиши залога още повече.“

          Тръмп: САЩ може отново да спрат продажбите на самолетни части за Китай Тръмп: САЩ може отново да спрат продажбите на самолетни части за Китай

          Ответни мерки на Пекин (по текста):

          • „Списък с ненадеждни субекти“ срещу американския Entity List.
          • Контрол върху износа на РЗЕ, графитни аноди, Li-ion батерии.
          • Реципрочни такси в пристанища, спиране на покупки на част от американски агро- и енергийни стоки.
          • Антитръстови разследвания срещу западни технологични компании и намаляване на експозицията към US държавни книжа.

          Авторът твърди, че икономическата позиция на Китай (търговски излишък, валутни резерви, водещи пазарни дялове в ключови суровини и фармацевтични компоненти) позволява „доминиране в ескалацията“ – стратегия, при която Пекин отвръща симетрично или асиметрично на американските ограничения и диктува темпото в критични вериги за доставки.

          „В свят, където страната с ресурсите воюва със страната с хартиените пари, познайте кой ще спечели?“

          Цялата статия вижте тук:

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Ел-Фашер в обсада: хуманитарна катастрофа в Судан

          Пламена Ганева -
          В югозападния Судан настъпи тежка хуманитарна катастрофа, след като град Ел-Фашер в Дарфур падна под контрола на подкрепяните от ОАЕ Сили за бърза подкрепа...
          Политика

          Путин спря утилизацията на оръжеен плутоний

          Пламена Ганева -
          Президентът на Русия Владимир Путин е подписал закон за денонсиране на междуправителственото споразумение със Съединените щати относно утилизацията на оръжеен плутоний, който вече не...
          Война

          Русия плаши САЩ с ракетата „Буревестник

          Пламена Ганева -
          The New York Times съобщава, че руската крилата ракета „Буревестник“ е създадена като отговор на американския проект за противоракетна отбрана „Златен купол“, обявен още...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions