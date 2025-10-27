Карлос Насар замина за Бахрейн

Българският феномен във вдигането на тежести Карлос Насар отпътува днес за Бахрейн, съобщи Sportal.ng. Макар че три от най-богатите държави в света, сред които и самият Бахрейн, проявяват интерес към него, причината за пътуването този път е съвсем различна.

- Реклама -

Насар и неговият агент Николай Жейнов са поканени лично от президента на Световната федерация по вдигане на тежести Мохамед Джалод и от ръководителя на бахрейнската федерация Ешак Ебрахим Ешак. Поводът за визитата е провеждащият се в страната най-голям спортен форум за юноши и младежи в Азия – Азиатските юношески игри.

Карлос Насар ще бъде специален гост на турнира по вдигане на тежести и ще участва в церемонията по награждаването на медалистите. Българският шампион ще остане в Бахрейн няколко дни.

Още от Световното първенство в София през 2024 г., когато по билбордовете в Бахрейн се появи неговият лик, страната не крие желанието си да привлече олимпийския шампион.

Освен Бахрейн, Саудитска Арабия и Катар също проявяват интерес към българския спортист и му предлагат значителни финансови възнаграждения, далеч над възможностите в България. Въпреки това Насар заявява желание да продължи да се състезава за родината си.

Въпреки позицията му, напрежението между него и Българската федерация по вдигане на тежести, ръководена от Стефан Ботев, поставя под въпрос бъдещето му в националния отбор. Засега остава неясно дали Насар би могъл свободно да премине към друга федерация или би било необходимо заплащане на освобождаваща сума.

Темата продължава да поражда обществен дебат, особено след скандала със снимката му с Делян Пеевски, която раздели мненията на феновете и обществото.