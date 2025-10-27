КНСБ настоява за поне 10% увеличение на заплатите в държавните медии

КНСБ настоява в бюджета за 2026 г. да бъдат предвидени средства за увеличение на възнагражденията в държавните обществени медии с поне 10%, считано от 1 януари. Това заяви пред журналисти във Варна председателят на синдиката Пламен Димитров, предаде БТА.
- Реклама -
Според него синдикатът категорично се противопоставя на идеята минималната работна заплата да бъде отделена от средната. Димитров подчерта, че по този въпрос е необходимо ново договаряне между социалните партньори – държавата, работодателите и синдикатите, вместо едностранни решения от страна на правителството.
Димитров допълни, че никой не желае да променя данъчната система, но посочи, че има отрасли с изключително висока печалба, които трябва да бъдат обложени допълнително.
Той подчерта, че законодателството на Европейския съюз позволява въвеждането на данък върху свръхпечалбите, каквато практика вече се прилага в редица държави членки.
Предложението на КНСБ предвижда еднократно облагане на финансовия и хазартния сектор. По думите на Димитров, само от финансовия сектор държавният бюджет би могъл да получи над един милиард лева.
КНСБ настоява в бюджета за 2026 г. да бъдат предвидени средства за увеличение на възнагражденията в държавните обществени медии с поне 10%, считано от 1 януари. Това заяви пред журналисти във Варна председателят на синдиката Пламен Димитров, предаде БТА.
- Реклама -
Според него синдикатът категорично се противопоставя на идеята минималната работна заплата да бъде отделена от средната. Димитров подчерта, че по този въпрос е необходимо ново договаряне между социалните партньори – държавата, работодателите и синдикатите, вместо едностранни решения от страна на правителството.
Димитров допълни, че никой не желае да променя данъчната система, но посочи, че има отрасли с изключително висока печалба, които трябва да бъдат обложени допълнително.
Той подчерта, че законодателството на Европейския съюз позволява въвеждането на данък върху свръхпечалбите, каквато практика вече се прилага в редица държави членки.
Предложението на КНСБ предвижда еднократно облагане на финансовия и хазартния сектор. По думите на Димитров, само от финансовия сектор държавният бюджет би могъл да получи над един милиард лева.
Е те това е мъжка ку….ва .
Да им плати господаря им. Народа вече плати на охраната на прасетата.
Профсъюзите вземат процент от заплатите на членовете си.
Затова смятам, че не са обективни.
П-скоро имат интерес от това повишение.
К’ви синдикати,к’ви пет лева.Рентиери от заграбени държавни имоти и слуги на милиардерите.Сладък живот на гърба на народа- над три десетилетия.
Qnka Dimitrova Да реагира за заплатите на парламента и правителството, висшите съдии си гласуваха по 24 000 лв заплатки.
Незабавно намаляване на държавната администрация 😡. Тежат на обществото.
Абе тоя, докато ни предлагаха постни пици, никакъв го нямаше, а сега е много активен. Що така?
Тоя господин остаря и той в парламента,те половината са от шести клас там!
Нищо за хорицата бедни само за вас самозабравихте се???Какви синдикати сте никакви???
Защо увеличение на заплатите в държавните медии,за да ни лъжат по- изкусно ли? Те и без това говорят, каквото им наредено от плащащите!
Кърлеж
И 20 %съкращение
0 овеличение а пенсионерите да духат супата смешници нали сте на държавна издръжка
Пази си леба и на женка си също.
А твоита със колко бе лъжец
На кои е,председател ! Лешояд!!!
Тоя е вечен🤣🤣🤣
Жена му къде се приземи?
Лапачката има ли край?
Georgi Marinov Жена му е на добра позиция в НОИ .Над 400.000държ служители без някъде реформи. Плащаме им осигуровки в пълен размер…Позор на тези синдикати
Куна Алексиева Това е положението….явно е ценен кадър,като тоя крадец🤣🤣🤣За поколението им няма да питам….обучение в елитен университет из запада.
Georgi Marinov От десетилетия синдикатите са на хранилката на ГЕРБ. Тристранна комисия не съществува или само формално се оформят подписи
Куна Алексиева те са много държавните служители МВР Армията Парламента Министерствата и други но за пенсионерите и майките с децата няма нищо
Dimitar Madarov Пенсионерите сме над 2 милиона…можем на избори да ги сринем, но сме разделени и не гласуват всички .Освен младите никой не помисли за нас…С три бюджета Асен Василев заложи 12% шв правило което ни се полага …включи Ковид добавките около 140 лв за постоянно към пенсиите….Сега търсят начин.да ни отрежат …Влади Горанов прави бюджета на Теменужка …нищо добро не очаквам
Куна Алексиева какво очакваш от ГЕРБ ДПС ИТН и БСП те са само лапачи за тях а за пенсионерите по Швейцарското правило 3.5 от 2010 година до 2022
Dimitar Madarov Точно така е.Защо сме толкова глупави…За Великден 40 лв на най ниски пенсии..а от 12% всеки месец по 60 лв повече….
Куна Алексиева няма 12 %вече това беше при промяната 12%
Dimitar Madarov Сега е момента да ги подкрепяме на избори и да си върнем правата
Куна Алексиева само избори
Georgi Marinov само лапане той и жена му
Сега какво взимат
Боко ли ти заповяда?
Нищо друго не правите, освен да искате увеличение на заплатите на избирателите на ГЕРБ!