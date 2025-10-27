КНСБ настоява за поне 10% увеличение на заплатите в държавните медии

КНСБ настоява в бюджета за 2026 г. да бъдат предвидени средства за увеличение на възнагражденията в държавните обществени медии с поне 10%, считано от 1 януари. Това заяви пред журналисти във Варна председателят на синдиката Пламен Димитров, предаде БТА.

Според него синдикатът категорично се противопоставя на идеята минималната работна заплата да бъде отделена от средната. Димитров подчерта, че по този въпрос е необходимо ново договаряне между социалните партньори – държавата, работодателите и синдикатите, вместо едностранни решения от страна на правителството.

„Трябва да се изработи нова формула за определяне на минималната работна заплата“, заяви лидерът на КНСБ.

Димитров допълни, че никой не желае да променя данъчната система, но посочи, че има отрасли с изключително висока печалба, които трябва да бъдат обложени допълнително.

Той подчерта, че законодателството на Европейския съюз позволява въвеждането на данък върху свръхпечалбите, каквато практика вече се прилага в редица държави членки.

Предложението на КНСБ предвижда еднократно облагане на финансовия и хазартния сектор. По думите на Димитров, само от финансовия сектор държавният бюджет би могъл да получи над един милиард лева.