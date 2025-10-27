НА ЖИВО
          - Реклама -
          Контузиите в ЦСКА намаляват – Скаршем и Тасев вече тренират с отбора

          Утре "армейците" ще имат една тренировка на клубната база в Панчарево, а на 29 октомври (сряда) от 13:30 ч. тимът гостува на Севлиево в среща от 1/16-финалите за Купата на България

          Снимка: БГНЕС
          Днес ЦСКА проведе възстановителна тренировка след разгромния успех над Берое (5:1) в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Футболистите, които взеха участие в двубоя, са в добро физическо състояние и продължават подготовката за предстоящия мач срещу Севлиево.

          С основната група от днес се готвят Улаус Скаршем и Иван Тасев, които се възстановяваха от контузии. Кевин Додай, който отпадна в последния момент от групата за вчерашния мач заради вирусно заболяване, продължава с лечението си, докато Иван Турицов се подготвя на индивидуален режим.

          Утре ЦСКА ще има една тренировка на клубната база в Панчарево, а на 29 октомври (сряда) от 13:30 ч. тимът гостува на Севлиево в среща от 1/16-финалите за Купата на България.

          В четвъртък „армейците“ ще проведат възстановителна тренировка в Панчарево.

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

