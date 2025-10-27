Кризата с отпадъците в София продължава, но има подобрение (ВИДЕО)

След близо месец от началото на кризата с отпадъците в София, днес бяха представени нови данни за състоянието на сметоизвозването в столицата. На брифинг заместник-кметът по екология Надежда Бобчева и директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов обявиха, че в районите „Красно село“ и „Люлин“ сметоизвозването вече се извършва на 80%.
По думите ѝ в почти всички точки на около 150 метра около контейнерите е извършена дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков потвърди, че сметоизвозването се извършва по график, макар и частично — в определени дни, като 12 сметосъбиращи автомобила ще бъдат ангажирани в почистването.
Предстои свикване на кризисен щаб, в който ще се включи и общинското дружество „Софекострой“. Отпадъците, натрупани през уикенда, ще бъдат извозени, след което ще се пристъпи към изпълнение на регулярните графици.
Неделков уточни, че едрогабаритните отпадъци не могат да се събират по график и в момента се извозват от СПТО и доброволци.
И този уикенд в почистването на двата района се включиха доброволци, които подпомагат усилията на общината.
До кризисната ситуация се стигна, след като две обществени поръчки за избор на фирма за сметоизвозване пропаднаха, тъй като единственият кандидат предложи значително по-високи цени от досегашните.
Като дългосрочно решение, Столичната община предвижда „Софекострой“ да поеме трайно отговорността за двата района. За целта през октомври Столичният общински съвет одобри заем от 9 милиона лева за закупуване на нова техника.
