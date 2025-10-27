НА ЖИВО
          Общество

          Кризата с шофьорите в София продължава – „Столичен автотранспорт“ с 300 свободни работни места

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Въпреки увеличените заплати и бонусите след протестите през май, недостигът на шофьори в столичния градски транспорт остава сериозен. По данни на дружеството липсват около 300 водачи, а причините са комбинация от тежък трафик, липса на приоритет за градския транспорт и недобра инфраструктура.

          Недостигът към момента е около 300 шофьори. Основният проблем е, че в много сектори в България липсват квалифицирани кадри. И ние не правим изключение“, заяви директорът на „Столичен автотранспорт“ Стилиян Манолов в ефира на „Здравей, България“.

          По думите му, заплатите са увеличавани седем пъти за последните шест години, но проблемът с кадрите се е изострил след COVID-кризата.

          „По време на пандемията нямахме проблем с набиране на шофьори, защото много сънародници, работещи в чужбина, се върнаха у нас. След края на кризата обаче те отново заминаха, и така се стигна до настоящия недостиг“, обясни Манолов.

          Той посочи, че тежкият трафик, ниската толерантност на пътя и отговорността към пътниците често отказват кандидатите:

          „Работата е отговорна. Всеки шофьор ежедневно отговаря за стотици пътници – това е голямо предизвикателство.“

          За да компенсира липсата на персонал, дружеството вече наема шофьори от Узбекистан.

          „В момента в градския транспорт на София работят 11 шофьори от Узбекистан. Езиковата бариера се преодолява с обучение – това е нормален процес. Както българи работят в чужбина, така и чужденци идват да работят у нас“, уточни директорът.

          Манолов добави, че се очакват нови автобуси още през декември, но доставката зависи от процедурни срокове.

          „И аз искам да дойдат по-рано, но за съжаление има законови процедури, които не зависят от нас“, каза още той.

          4. Това искаха Софиянци през Д2 и пп и това получиха. Кой им е крив. Пеевски или Борисов или неграмотния им ДС кмет. Да го духат. Да си носят последствията. Смятам че съвсем скор там ще бъде катастрофа и за боклука и за софиянци и за ппттата и най вече за главния шарлатанин на който освен всички шарлатании Боташ му тежи като котвен камък на врата и няма как да се оттърве. Дерзайте софиянци.

            • Румен Филатов всички проблеми в София са плод на управлението на ГЕРБ и в частност на Фандъкова!Почти нищо хубаво не е направено през 12 годишното и управление!Не харесвам Терзиев,но определено е бойкотиран от Общинския съвет и кадрите на ГЕРБ!Целта е да бъде дискредитиран и пак да си изберем ГЕРБ другия път!

