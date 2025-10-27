Кризата с шофьорите в София продължава – „Столичен автотранспорт“ с 300 свободни работни места

Въпреки увеличените заплати и бонусите след протестите през май, недостигът на шофьори в столичния градски транспорт остава сериозен. По данни на дружеството липсват около 300 водачи, а причините са комбинация от тежък трафик, липса на приоритет за градския транспорт и недобра инфраструктура.
„Недостигът към момента е около 300 шофьори. Основният проблем е, че в много сектори в България липсват квалифицирани кадри. И ние не правим изключение“, заяви директорът на „Столичен автотранспорт“ Стилиян Манолов в ефира на „Здравей, България“.
По думите му, заплатите са увеличавани седем пъти за последните шест години, но проблемът с кадрите се е изострил след COVID-кризата.
Той посочи, че тежкият трафик, ниската толерантност на пътя и отговорността към пътниците често отказват кандидатите:
За да компенсира липсата на персонал, дружеството вече наема шофьори от Узбекистан.
Манолов добави, че се очакват нови автобуси още през декември, но доставката зависи от процедурни срокове.
В НС има излишък. Времето от там бе.
Нали много пара взимат??? Пък никой не иска да работи!?
Всичко се прави със цел съботиране на кмета…
Това искаха Софиянци през Д2 и пп и това получиха. Кой им е крив. Пеевски или Борисов или неграмотния им ДС кмет. Да го духат. Да си носят последствията. Смятам че съвсем скор там ще бъде катастрофа и за боклука и за софиянци и за ппттата и най вече за главния шарлатанин на който освен всички шарлатании Боташ му тежи като котвен камък на врата и няма как да се оттърве. Дерзайте софиянци.
Румен Филатов всички проблеми в София са плод на управлението на ГЕРБ и в частност на Фандъкова!Почти нищо хубаво не е направено през 12 годишното и управление!Не харесвам Терзиев,но определено е бойкотиран от Общинския съвет и кадрите на ГЕРБ!Целта е да бъде дискредитиран и пак да си изберем ГЕРБ другия път!