Кризата с шофьорите в София продължава – „Столичен автотранспорт“ с 300 свободни работни места

Въпреки увеличените заплати и бонусите след протестите през май, недостигът на шофьори в столичния градски транспорт остава сериозен. По данни на дружеството липсват около 300 водачи, а причините са комбинация от тежък трафик, липса на приоритет за градския транспорт и недобра инфраструктура.

- Реклама -

„Недостигът към момента е около 300 шофьори. Основният проблем е, че в много сектори в България липсват квалифицирани кадри. И ние не правим изключение“, заяви директорът на „Столичен автотранспорт“ Стилиян Манолов в ефира на „Здравей, България“.

По думите му, заплатите са увеличавани седем пъти за последните шест години, но проблемът с кадрите се е изострил след COVID-кризата.

„По време на пандемията нямахме проблем с набиране на шофьори, защото много сънародници, работещи в чужбина, се върнаха у нас. След края на кризата обаче те отново заминаха, и така се стигна до настоящия недостиг“, обясни Манолов.

Той посочи, че тежкият трафик, ниската толерантност на пътя и отговорността към пътниците често отказват кандидатите:

„Работата е отговорна. Всеки шофьор ежедневно отговаря за стотици пътници – това е голямо предизвикателство.“

За да компенсира липсата на персонал, дружеството вече наема шофьори от Узбекистан.

„В момента в градския транспорт на София работят 11 шофьори от Узбекистан. Езиковата бариера се преодолява с обучение – това е нормален процес. Както българи работят в чужбина, така и чужденци идват да работят у нас“, уточни директорът.

Манолов добави, че се очакват нови автобуси още през декември, но доставката зависи от процедурни срокове.