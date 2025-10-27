НА ЖИВО
      вторник, 28.10.25
          Литва обвинява Беларус в „хибридна атака" след инцидент с контрабандни балони

          Снимка: AP
          Литва обвини Русия и Беларус в провеждане на „хибридна атака“, след като десетки балони, натоварени с контрабандни цигари, я принудиха да затвори летища и гранични пунктове.

          „Считаме това за хибридна атака“, заяви литовската премиерка Инга Ругиниене, подчертавайки, че липсата на действия от страна на Беларус за задържане на отговорните лица подсказва, че властите може да са замесени.

          Инцидентът се случи миналата седмица и засегна летищата в столицата Вилнюс и град Каунас, като те бяха затворени заради балони, които превозваха незаконни цигари, за които се смята, че са свързани с контрабандисти от Беларус. В отговор на това Литва затвори и последните си два гранични пункта с Беларус.

          „Хибридните атаки“ – нова форма на неконвенционална война, според мнението на много европейски държави – включват действия като нахлувания с дронове и онлайн атаки. В същото време Беларус е обвинен за дестабилизацията, предизвикана от този инцидент.

          „Това е дестабилизация. Това е провокация“, каза Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, подкрепяйки Литва и наричайки инцидента „хибридна заплаха“.

          Литва предупреди, че няма да толерира подобни действия, като армията на страната вече е упълномощена да сваля балоните, които се използват за контрабанда.

          Според беларуската опозиция, тютюнът на черния пазар е основен източник на доходи за правителството на Александър Лукашенко. След инцидента, няколко души бяха арестувани в Литва, когато се опитаха да върнат контрабандни цигари, които бяха натоварени на балоните.

          Беларус обаче отрече обвиненията и ги нарече „провокация“, като временно отзова посланика на Литва в знак на протест.

