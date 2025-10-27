Литва обвинява Беларус в „хибридна атака“ след инцидент с контрабандни балони

Литва обвини Русия и Беларус в провеждане на „хибридна атака“, след като десетки балони, натоварени с контрабандни цигари, я принудиха да затвори летища и гранични пунктове.
Инцидентът се случи миналата седмица и засегна летищата в столицата Вилнюс и град Каунас, като те бяха затворени заради балони, които превозваха незаконни цигари, за които се смята, че са свързани с контрабандисти от Беларус. В отговор на това Литва затвори и последните си два гранични пункта с Беларус.
„Хибридните атаки“ – нова форма на неконвенционална война, според мнението на много европейски държави – включват действия като нахлувания с дронове и онлайн атаки. В същото време Беларус е обвинен за дестабилизацията, предизвикана от този инцидент.
Литва предупреди, че няма да толерира подобни действия, като армията на страната вече е упълномощена да сваля балоните, които се използват за контрабанда.
Според беларуската опозиция, тютюнът на черния пазар е основен източник на доходи за правителството на Александър Лукашенко. След инцидента, няколко души бяха арестувани в Литва, когато се опитаха да върнат контрабандни цигари, които бяха натоварени на балоните.
Беларус обаче отрече обвиненията и ги нарече „провокация“, като временно отзова посланика на Литва в знак на протест.
