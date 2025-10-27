Литва затвори границата с Беларус заради серия нарушения на въздушното пространство с балони

Литва затвори всички гранични пунктове с Беларус за неопределено време, след като балони от беларуска територия нарушиха въздушното ѝ пространство за трета поредна нощ, съобщиха официални източници от Националния център за управление на кризи (NKVC).

Инцидентите доведоха и до временно прекъсване на полетите от международното летище във Вилнюс между 26 и 27 октомври. Представители на летището уточниха, че един или повече балони са били засечени в посока към летището, което е наложило спиране на въздушния трафик от съображения за сигурност.

„Това е третият подобен инцидент за три последователни нощи и четвъртият за седмицата,“ съобщи изданието „Киев Индипендънт“, позовавайки се на литовските власти.

Първият случай беше обявен на 24 октомври от министър-председателя Инга Ругинене, която съобщи, че група „балони за контрабанда“ е била изстреляна от Беларус към Литва. В резултат бяха временно затворени летищата във Вилнюс и Каунас.

На следващата нощ трафикът отново беше спрян за няколко часа, след като радарите засекли нови обекти, изстреляни от беларуската територия.

„Границата остава затворена, докато не бъде гарантирана пълна сигурност на въздушното пространство,“ заявиха от литовския кризисен център.

Според властите балоните са били използвани за контрабанда на цигари и други забранени стоки, а част от тях са се движели на височина, способна да застраши авиационния трафик.

Литва вече беше принудена да затваря въздушното си пространство през октомври — на 5 и 21 октомври, след подобни случаи. Десетки полети бяха отменени или пренасочени.

Страната споделя 680-километрова граница с Беларус, която се превърна в чувствителна зона за сигурност след началото на руската инвазия в Украйна.

„Литва е готова да реагира незабавно при всяка провокация от страна на Минск,“ заяви по-рано вътрешният министър Владислав Кондратович, припомняйки, че подобни инциденти вече се разглеждат като част от хибридни операции, свързани с Русия.

Последната серия от въздушни нарушения допълнително изостря напрежението в региона, докато балтийските държави и Полша засилват наблюдението и противовъздушната си отбрана.