НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Литва затвори границата с Беларус заради серия нарушения на въздушното пространство с балони

          2
          41
          Снимка: VSAT
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Литва затвори всички гранични пунктове с Беларус за неопределено време, след като балони от беларуска територия нарушиха въздушното ѝ пространство за трета поредна нощ, съобщиха официални източници от Националния център за управление на кризи (NKVC).

          - Реклама -

          Инцидентите доведоха и до временно прекъсване на полетите от международното летище във Вилнюс между 26 и 27 октомври. Представители на летището уточниха, че един или повече балони са били засечени в посока към летището, което е наложило спиране на въздушния трафик от съображения за сигурност.

          „Това е третият подобен инцидент за три последователни нощи и четвъртият за седмицата,“ съобщи изданието „Киев Индипендънт“, позовавайки се на литовските власти.

          Първият случай беше обявен на 24 октомври от министър-председателя Инга Ругинене, която съобщи, че група „балони за контрабанда“ е била изстреляна от Беларус към Литва. В резултат бяха временно затворени летищата във Вилнюс и Каунас.

          На следващата нощ трафикът отново беше спрян за няколко часа, след като радарите засекли нови обекти, изстреляни от беларуската територия.

          „Границата остава затворена, докато не бъде гарантирана пълна сигурност на въздушното пространство,“ заявиха от литовския кризисен център.

          Според властите балоните са били използвани за контрабанда на цигари и други забранени стоки, а част от тях са се движели на височина, способна да застраши авиационния трафик.

          Литва вече беше принудена да затваря въздушното си пространство през октомври — на 5 и 21 октомври, след подобни случаи. Десетки полети бяха отменени или пренасочени.

          Страната споделя 680-километрова граница с Беларус, която се превърна в чувствителна зона за сигурност след началото на руската инвазия в Украйна.

          „Литва е готова да реагира незабавно при всяка провокация от страна на Минск,“ заяви по-рано вътрешният министър Владислав Кондратович, припомняйки, че подобни инциденти вече се разглеждат като част от хибридни операции, свързани с Русия.

          Последната серия от въздушни нарушения допълнително изостря напрежението в региона, докато балтийските държави и Полша засилват наблюдението и противовъздушната си отбрана.

          Литва затвори всички гранични пунктове с Беларус за неопределено време, след като балони от беларуска територия нарушиха въздушното ѝ пространство за трета поредна нощ, съобщиха официални източници от Националния център за управление на кризи (NKVC).

          - Реклама -

          Инцидентите доведоха и до временно прекъсване на полетите от международното летище във Вилнюс между 26 и 27 октомври. Представители на летището уточниха, че един или повече балони са били засечени в посока към летището, което е наложило спиране на въздушния трафик от съображения за сигурност.

          „Това е третият подобен инцидент за три последователни нощи и четвъртият за седмицата,“ съобщи изданието „Киев Индипендънт“, позовавайки се на литовските власти.

          Първият случай беше обявен на 24 октомври от министър-председателя Инга Ругинене, която съобщи, че група „балони за контрабанда“ е била изстреляна от Беларус към Литва. В резултат бяха временно затворени летищата във Вилнюс и Каунас.

          На следващата нощ трафикът отново беше спрян за няколко часа, след като радарите засекли нови обекти, изстреляни от беларуската територия.

          „Границата остава затворена, докато не бъде гарантирана пълна сигурност на въздушното пространство,“ заявиха от литовския кризисен център.

          Според властите балоните са били използвани за контрабанда на цигари и други забранени стоки, а част от тях са се движели на височина, способна да застраши авиационния трафик.

          Литва вече беше принудена да затваря въздушното си пространство през октомври — на 5 и 21 октомври, след подобни случаи. Десетки полети бяха отменени или пренасочени.

          Страната споделя 680-километрова граница с Беларус, която се превърна в чувствителна зона за сигурност след началото на руската инвазия в Украйна.

          „Литва е готова да реагира незабавно при всяка провокация от страна на Минск,“ заяви по-рано вътрешният министър Владислав Кондратович, припомняйки, че подобни инциденти вече се разглеждат като част от хибридни операции, свързани с Русия.

          Последната серия от въздушни нарушения допълнително изостря напрежението в региона, докато балтийските държави и Полша засилват наблюдението и противовъздушната си отбрана.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Шпионаж, арести и напрежение: Турция на ръба

          Пламена Ганева -
          В Турция напрежението между властта и опозицията се изостря след ново обвинение в шпионаж срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. Съд в Истанбул издаде...
          Икономика

          Южна Европа догонва Севера по заетост: туризмът и реформите тласкат Гърция, Испания и Португалия напред

          Красимир Попов -
          Гръцките, испанските, португалските и италианските региони отбелязват значителен ръст на заетостта, според последните данни на Евростат, макар че Северна Европа все още доминира по...
          Икономика

          Novartis купува американската биофармацевтична компания Avidity Biosciences за 12 млрд. долара

          Красимир Попов -
          Швейцарският фармацевтичен гигант Novartis обяви, че е постигнал споразумение за придобиването на американската компания Avidity Biosciences, оценявайки я на 12 милиарда долара, съобщи АФП. „Предложеното...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions