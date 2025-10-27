Литва затвори границата с Беларус заради серия нарушения на въздушното пространство с балони

Литва затвори всички гранични пунктове с Беларус за неопределено време, след като балони от беларуска територия нарушиха въздушното ѝ пространство за трета поредна нощ, съобщиха официални източници от Националния център за управление на кризи (NKVC).
Инцидентите доведоха и до временно прекъсване на полетите от международното летище във Вилнюс между 26 и 27 октомври. Представители на летището уточниха, че един или повече балони са били засечени в посока към летището, което е наложило спиране на въздушния трафик от съображения за сигурност.
Първият случай беше обявен на 24 октомври от министър-председателя Инга Ругинене, която съобщи, че група „балони за контрабанда“ е била изстреляна от Беларус към Литва. В резултат бяха временно затворени летищата във Вилнюс и Каунас.
На следващата нощ трафикът отново беше спрян за няколко часа, след като радарите засекли нови обекти, изстреляни от беларуската територия.
Според властите балоните са били използвани за контрабанда на цигари и други забранени стоки, а част от тях са се движели на височина, способна да застраши авиационния трафик.
Литва вече беше принудена да затваря въздушното си пространство през октомври — на 5 и 21 октомври, след подобни случаи. Десетки полети бяха отменени или пренасочени.
Страната споделя 680-километрова граница с Беларус, която се превърна в чувствителна зона за сигурност след началото на руската инвазия в Украйна.
Последната серия от въздушни нарушения допълнително изостря напрежението в региона, докато балтийските държави и Полша засилват наблюдението и противовъздушната си отбрана.
Някой търси под „вола“ теле?!!😏
нали патиците бяха „дронове“! сега тези балони на хелийо-коптери ли ги мислят!