Логичното се случи: Ювентус махна Тудор

Ювентус официално уволни треньора Игор Тудор, съобщиха от пресслужбата на „Старата госпожа“. Заедно с Тудор си тръгва и треньорският му щаб – Иван Яворчич, Томислав Рогич и Рикардо Раняки.

До раздялата между „бианконерите“ и хърватския специалист се стигна след вчерашната загуба от Лацио с 0:1 в Рим.

Грандът от Торино е без успех в осем последователни мача във всички турнири. След пет поредни равенства Ювентус отстъпи на Комо, Реал Мадрид и Лацио без да вкара гол.

Тудор пое клуба през пролетта. Той ще бъде заменен временно от наставника на младежката формация Масимилиано Брамбила.

Дебютът на Брамбила начело на „Старата госпожа“ ще бъде в сряда при домакинството на Удинезе.