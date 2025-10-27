„ЛУКОЙЛ“ обяви намерение да продаде международните си активи след санкции от САЩ

Руската петролна компания „ЛУКОЙЛ“ съобщи, че обявява намерението си да продаде своите международни активи, след като Съединените щати наложиха санкции на компанията, както и на „Роснефт“.

„Продажбата на активите се извършва съгласно лиценз за прекратяване на операции на OFAC. При необходимост компанията планира да подаде заявление за удължаване на лиценза, за да гарантира непрекъсната работа на международните си активи.“ - Реклама -

Това беше обявено на официалния сайт на компанията, като част от усилията за адаптиране към новопостъпилите санкции, които целят да възпрепятстват бизнес операциите на руски компании в международни води.

На 22 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи тежки санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“, след като достигна до заключението, че Владимир Путин не е бил „честен и открит“ по време на преговорите за Украйна.