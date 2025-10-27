Мая Санду възложи на Александру Мунтяну мандат за кабинет: проевропейска цел за 2028 г. на фона на въпроси за офшорни фирми

Два дни след първото заседание на новото Народно събрание след изборите на 28 септември, президентът Мая Санду възложи на Александру Мунтяну да сформира правителство след оставката на Дорин Речан по „лични причини“.

Изборът не е изненадващ: на 14 октомври Мунтяну получи подкрепата на Игор Гросу, лидер на Партията за действие и солидарност (PAS), която разполага с мнозинство – 55 от 101 депутати.

61-годишният бизнесмен, президент на Френския алианс на Молдова, заявява, че е изправен пред „предизвикателството на живота си“ и че ще води Молдова към ЕС, с основна цел – членство през 2028 г.

„Мисията ни е Молдова да се присъедини към голямото европейско семейство до 2028 г.“

Профил и кариера. Роден в Кишинев, Мунтяну учи физика в Москва през 80-те. След 1991 г. се присъединява към Националната банка, а по-късно работи във Crédit Lyonnais (Франция) и Световната банка (САЩ). През 1997 г. се връща, представлявайки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) на USAID; скоро поема дейности в Киев, ръководейки Horizon Capital. През 2006 г. получава американско гражданство и основава Американската търговска камара в Молдова.

Пандора документи и офшорни структури. На 15 октомври „RISE Moldova“ публикува данни от „Досиетата Пандора“: Мунтяну е собственик на пет компании, регистрирани на Британските Вирджински острови (BVI) — Belconen Enterprises Limited, Brighton Corporate Limited, Reyfield Finance Limited и др. След напускането на WNISEF през 2007 г. основава Dragon Global Advisors с чеха Камил Гоца (вложени в Украйна, Молдова, Беларус). През 2016 г. двамата създават 4i Capital Partners (също в Карибите) с правни услуги от кипърския адвокат Христодулос Василиядес — фигура с офиси в множество „данъчни оазиси“, включително Русия, и клиенти като Алишер Усманов.

Обясненията на Мунтяну. В публикация във „Фейсбук“ той не отрича съществуването на фирмите, но твърди, че са ликвидирани около 2019 г.

„Присъствието на компания в „Досиетата Пандора“ означава регистрация в юрисдикция със специален данъчен режим — практика, редовно използвана в международните инвестиции.“

Мунтяну подчертава, че операциите са били прозрачни и в съответствие със закона, че е търсил предимствата на „британското корпоративно право“ на BVI, и че територията дълго е била в „белия списък“ на ОИСР. За Василиядес заявява, че е прекратил отношенията, щом научил за връзките му с руски олигарси и санкциите от САЩ и Великобритания.

Дистанциране от Воронин. За участието си през 2000-те в борда на най-голямата търговска банка, свързвана със семейството на Владимир Воронин, Мунтяну отрича сътрудничество с бившия президент и заявява, че е предотвратил „първи опит за кражба на акции от чуждестранни акционери“.

Политически реакции. Про-Кремъл опозицията го атакува за близост до САЩ и Франция, особено след като Дан Перчун (зам.-председател на PAS) съобщи, че Мунтяну (удостоен през 2007 г. с Френския Почетен легион) е присъствал на прием за Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Доналд Туск при посещението им в Кишинев на 27 август.

„Бях там като президент на Alliance Française. Срещата беше неформална; говорихме за бъдещето на Молдова и региона — не съм ничий представител,“ каза Мунтяну на 20 октомври пред TV8, цитиран от Courrier des Balkans.

Проевропейска идентичност. Мунтяну не крие симпатии към „ценностите на САЩ“ (където живеят двамата му сина). Той притежава и румънски паспорт и живее в Букурещ от началото на войната в Украйна през 2022 г.

Какво следва. Съставът на кабинета ще бъде под лупа — на фона на трайните спекулации в молдовския политически живот. Ключов тест ще е дали новият екип ще ускори реформите и преговорите с ЕС, докато политическите атаки около миналите офшорни структури не подкопаят доверието преди обещаната евроинтеграция до 2028 г.