НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятКрими

          Мексикански журналист убит при отразяване на наркокартелите

          2
          90
          Снимка: borderlandbeat.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Мексиканският журналист Мигел Анхел Белтран, който отразяваше трафика на наркотици и криминални събития, беше убит на 25 октомври, съобщиха официални представители пред АФП. Това е поредният случай на насилие срещу журналисти в страна, известна с изключително високия риск за медиен персонал.

          „Тялото на Белтран беше намерено на магистрала, свързваща северозападния щат Дуранго с курортния център Мазатлан в съседния щат Синалоа.“ — потвърдиха властите.

          - Реклама -

          Белтран, който преди това е работил в печатни медии, последно отразяваше криминални новини чрез TikTok акаунт под името Capo и Facebook страницата La Gazzetta Durango. В един от последните си постове на 22 октомври, той информира за ареста на лидер на престъпна банда в Дуранго.

          „В последния си пост той съобщи за ареста на лидера на престъпна банда Cabrera Sarabia, конкурент на картелите Синалоа и Jalisco Nueva Generación.“

          Мексико остава една от най-опасните страни за журналисти, като повече от 150 медийни работници са били убити от 1994 г. насам, според Репортери без граници. През 2023 г. още пет журналисти са загинали в страната.

          „Белтран и други убити журналисти работеха в региони, контролирани от наркокартели, и често публикуваха материалите си в социалните мрежи или местни медии при нестабилни условия на заетост.“

          От началото на военната кампания срещу наркокартелите през 2006 г., Мексико е регистрирал около 480 000 убийства, което свидетелства за тежката и продължаваща вътрешна нестабилност.

          Мексиканският журналист Мигел Анхел Белтран, който отразяваше трафика на наркотици и криминални събития, беше убит на 25 октомври, съобщиха официални представители пред АФП. Това е поредният случай на насилие срещу журналисти в страна, известна с изключително високия риск за медиен персонал.

          „Тялото на Белтран беше намерено на магистрала, свързваща северозападния щат Дуранго с курортния център Мазатлан в съседния щат Синалоа.“ — потвърдиха властите.

          - Реклама -

          Белтран, който преди това е работил в печатни медии, последно отразяваше криминални новини чрез TikTok акаунт под името Capo и Facebook страницата La Gazzetta Durango. В един от последните си постове на 22 октомври, той информира за ареста на лидер на престъпна банда в Дуранго.

          „В последния си пост той съобщи за ареста на лидера на престъпна банда Cabrera Sarabia, конкурент на картелите Синалоа и Jalisco Nueva Generación.“

          Мексико остава една от най-опасните страни за журналисти, като повече от 150 медийни работници са били убити от 1994 г. насам, според Репортери без граници. През 2023 г. още пет журналисти са загинали в страната.

          „Белтран и други убити журналисти работеха в региони, контролирани от наркокартели, и често публикуваха материалите си в социалните мрежи или местни медии при нестабилни условия на заетост.“

          От началото на военната кампания срещу наркокартелите през 2006 г., Мексико е регистрирал около 480 000 убийства, което свидетелства за тежката и продължаваща вътрешна нестабилност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Червеният кръст получи тленните останки на израелски заложник от Газа

          Красимир Попов -
          Израелската армия съобщи, че Червеният кръст е получил ковчег с тленните останки на израелски заложник, държан в Газа, като част от споразумение за прекратяване...
          Инциденти

          Евакуация на 1000 американски военни и техни роднини от базата в Гуантанамо заради урагана Мелиса

          Красимир Попов -
          Около 1000 американски военни, техни роднини и изпълнители бяха евакуирани от военноморската база на САЩ в залива Гуантанамо, Куба, миналия уикенд поради приближаващия ураган...
          Политика

          Президентът Румен Радев: Вашите успехи са успехи и за България

          Красимир Попов -
          Президентът Румен Радев се обърна към представителите на българската общност в Саудитска Арабия, като изрази благодарност за техния принос за позитивния имидж на страната...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Да беше дошъл у нас да отразява евроатлантическите ценности – сега щеше да е жив и здрав, даже и милионер.

          2. Трамп не го интересува Мексико с наркокартелите и че те именно зареждат сащ с наркотици,той се е вторачил във Венецуела и неговите канонерки издънват рибарските гемии на венецуелските рибари и сащиянските сми победоносно тръбят ,че са потопили транспорт с наркотици.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions