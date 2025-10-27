Мексиканският журналист Мигел Анхел Белтран, който отразяваше трафика на наркотици и криминални събития, беше убит на 25 октомври, съобщиха официални представители пред АФП. Това е поредният случай на насилие срещу журналисти в страна, известна с изключително високия риск за медиен персонал.
Белтран, който преди това е работил в печатни медии, последно отразяваше криминални новини чрез TikTok акаунт под името Capo и Facebook страницата La Gazzetta Durango. В един от последните си постове на 22 октомври, той информира за ареста на лидер на престъпна банда в Дуранго.
Мексико остава една от най-опасните страни за журналисти, като повече от 150 медийни работници са били убити от 1994 г. насам, според Репортери без граници. През 2023 г. още пет журналисти са загинали в страната.
От началото на военната кампания срещу наркокартелите през 2006 г., Мексико е регистрирал около 480 000 убийства, което свидетелства за тежката и продължаваща вътрешна нестабилност.
Да беше дошъл у нас да отразява евроатлантическите ценности – сега щеше да е жив и здрав, даже и милионер.
Трамп не го интересува Мексико с наркокартелите и че те именно зареждат сащ с наркотици,той се е вторачил във Венецуела и неговите канонерки издънват рибарските гемии на венецуелските рибари и сащиянските сми победоносно тръбят ,че са потопили транспорт с наркотици.