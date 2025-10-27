Млад шофьор блъсна и уби 18-годишен в Козлодуй

Трагичен инцидент отне живота на 18-годишно момче в Козлодуй, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Враца, цитирани от БТА.

Произшествието е станало рано сутринта в неделя, като сигналът е подаден на телефон 112 в 5:15 ч.. На място е пристигнал полицейски екип, който установил, че автомобил е блъснал младия пешеходец, след което водачът е избягал.

След бързи издирвателни действия органите на реда са открили колата и са установили, че зад волана е бил 20-годишен мъж от Козлодуй. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

По данни на ОД на МВР – Враца, само през миналия месец в областта са регистрирани 70 пътнотранспортни произшествия, от които 17 тежки. При тях са загинали двама души, а в сравнение със същия период на миналата година броят на жертвите е по-висок с двама.

На национално ниво ситуацията остава тревожна – според данните на МВР, 403 катастрофи са регистрирани от началото на месеца, при които 37 души са загинали, а 496 са ранени. Само през последното денонощие са отчетени 16 тежки катастрофи с три жертви и 21 пострадали.

В София за същия период са станали четири тежки и 25 леки пътни инцидента, при които са пострадали четирима души.