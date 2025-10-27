НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Моци: При всички случаи ще вземем решения

          Не винаги треньорът е виновен, отсече Моци

          0
          4
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци заяви, че ръководството ще вземе решения във връзка с негативните резултати на отбора, но не пожела да потвърди дали ще се стигне до треньорска рокада в отбора след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948.

          - Реклама -

          „Не винаги треньорът е виновен. Ще има решения, но на този момент не мога кажа какви. Сто процента ще има някакви решения. Ако не вярвам, няма да съм тук. Вярвам, че ще борим до края да станем шампиони и съм сигурен, че отново ще станем шампиони.

          Играхме срещу добър отбор, не почнахме мача както трябва и затова се стигна до този резултат. Видяхте третият гол какъв беше, всичко беше против нас. Реакцията ни беше късна. Ако бяхме реагирали в началото на второто полувреме, резултатът можеше да е друг“, коментира Моци пред репортери след поражението в Бистрица.

          Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци заяви, че ръководството ще вземе решения във връзка с негативните резултати на отбора, но не пожела да потвърди дали ще се стигне до треньорска рокада в отбора след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948.

          - Реклама -

          „Не винаги треньорът е виновен. Ще има решения, но на този момент не мога кажа какви. Сто процента ще има някакви решения. Ако не вярвам, няма да съм тук. Вярвам, че ще борим до края да станем шампиони и съм сигурен, че отново ще станем шампиони.

          Играхме срещу добър отбор, не почнахме мача както трябва и затова се стигна до този резултат. Видяхте третият гол какъв беше, всичко беше против нас. Реакцията ни беше късна. Ако бяхме реагирали в началото на второто полувреме, резултатът можеше да е друг“, коментира Моци пред репортери след поражението в Бистрица.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Стоянов:Имаме много работа, за да станем шампиони

          Станимир Бакалов -
          Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов коментира победата с 5:4 над Лудогорец от 13-ия кръг на първенството. "Трябва да се фокусираме и към 5-те...
          Спорт

          Найденов: Собреро е неземна класа

          Станимир Бакалов -
          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов е възхитен от гола на Браян Собреро в края на първото полувреме от мача срещу Лудогорец от...
          Футбол

          Руи Мота: Трудно е да разбера какво направихме и защо позволихме да ни вкарат толкова голове

          Николай Минчев -
          Наставникът на Лудогорец - Руи Мота, сподели мнението си след немислимата загуба с 4:5 при визитата на ЦСКА 1948 в 13-тия кръг в Първа...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions