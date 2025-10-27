НА ЖИВО
          Наредбата за граничен здравен контрол бе отменена от ВАС

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Върховният административен съд (ВАС) обяви за незаконосъобразна Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол, приета през 2006 г., като основният мотив е, че проектът ѝ не е бил публикуван за обществено обсъждане.

          Според решението на върховните магистрати при приемането на наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Те посочват, че документът е издаден в нарушение на чл. 2а от Закона за нормативните актове, според който проектът трябва да бъде публикуван най-малко 30 дни преди издаването на нормативния акт. Липсата на това публикуване е в разрез с принципите на съгласуваност, стабилност, откритост, предвидимост, прозрачност и обоснованост.

          Киселова свиква извънредно заседание на парламента във вторник Киселова свиква извънредно заседание на парламента във вторник

          Съдът отбелязва още, че при приемането на наредбата не е извършено уведомяване на лицата, за които възникват задължения или ограничения в резултат на нейното прилагане. Проектът не е бил изпратен до представителни организации на заинтересованите страни, не е публикуван в медиите или в интернет, нито е оповестен по друг подходящ начин. По този начин гражданите и организациите не са имали възможност в едномесечен срок да направят предложения и възражения пред компетентния орган.

          Нов закон в Китай – без диплома нямаш право на глас по сериозни теми Нов закон в Китай – без диплома нямаш право на глас по сериозни теми

          На база на тези констатации ВАС приема, че наредбата е издадена в нарушение на чл.146, т.3 от Административнопроцесуалния кодекс – поради съществени нарушения на административнопроизводствените правила, предвидени в вече отменения чл.2а от ЗНА.

          Поради това съдът постановява, че оспореният подзаконов нормативен акт следва да бъде отменен.

          Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

          Политика

          Румяна Ченалова: Събрали сме над 200 000 подписа за референдум за запазването на лева

          Златина Петкова -
          "Лишаването от собствена валута е лишаване от национален суверенитет." Това каза адвокат Румяна Ченалова, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Ченалова...
          Общество

          Карлос Насар замина за Бахрейн

          Десислава Димитрова -
          Поводът за визитата е провеждащият се в страната най-голям спортен форум за юноши и младежи в Азия – Азиатските юношески игри.
          Общество

          Жълт код за бурен вятър и дъждове в България

          Пламена Ганева -
          Валежите ще продължат и тази нощ, но постепенно ще започнат да намаляват. Облачността ще се разкъсва и намалява, макар че в по-голямата част от...

