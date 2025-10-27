НА ЖИВО
          Спорт

          Найденов: Собреро е неземна класа

          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 е възхитен от гола

          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов е възхитен от гола на Браян Собреро в края на първото полувреме от мача срещу Лудогорец от 13-ия кръг на efbet Лига.

          Бизнесменът пусна пост в социалните мрежи, посветен на попадението, което падна с удар отвъд централната линия.

          „Браян Собреро. Неземна класа!“, написа Найденов, който е най-активният благодетел на роден футболен клуб в социалните мрежи.

          

