Найденов: Собреро е неземна класа

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов е възхитен от гола на Браян Собреро в края на първото полувреме от мача срещу Лудогорец от 13-ия кръг на efbet Лига.

Бизнесменът пусна пост в социалните мрежи, посветен на попадението, което падна с удар отвъд централната линия.

„Браян Собреро. Неземна класа!“, написа Найденов, който е най-активният благодетел на роден футболен клуб в социалните мрежи.