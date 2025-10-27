НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Норвегия: Русия тества ядрената ракета „Буревестник“ от Нова земя

          4
          1130
          Снимка: RIA Novosti
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Норвежкото военно разузнаване потвърди, че Русия е извършила пробен пуск на своята нова крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“, съобщава Ройтерс

          „Можем да потвърдим, че Русия е извършила пробен пуск на новата си крилата ракета с голям обсег от Нова земя“, заяви вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес, ръководител на Норвежката разузнавателна служба.

          - Реклама -

          По-рано президентът Владимир Путин също потвърди успешното изпитание на ракетата, което е проведено на 21 октомври, според началника на руския генерален щаб генерал Валерий Герасимов.

          „Буревестник“ (индекс 9M730) е нисколетяща крилата ракета с голям обсег, която може да бъде оборудвана с ядрена бойна глава и се задвижва от ядрен реактор. НАТО обозначава оръжието под името SSC-X-9 Skyfall.

          Експерти отбелязват, че ракетата е част от новото поколение стратегически оръжия на Русия, които според Кремъл са способни да заобикалят съществуващите системи за противоракетна отбрана.

          Норвежкото военно разузнаване потвърди, че Русия е извършила пробен пуск на своята нова крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“, съобщава Ройтерс

          „Можем да потвърдим, че Русия е извършила пробен пуск на новата си крилата ракета с голям обсег от Нова земя“, заяви вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес, ръководител на Норвежката разузнавателна служба.

          - Реклама -

          По-рано президентът Владимир Путин също потвърди успешното изпитание на ракетата, което е проведено на 21 октомври, според началника на руския генерален щаб генерал Валерий Герасимов.

          „Буревестник“ (индекс 9M730) е нисколетяща крилата ракета с голям обсег, която може да бъде оборудвана с ядрена бойна глава и се задвижва от ядрен реактор. НАТО обозначава оръжието под името SSC-X-9 Skyfall.

          Експерти отбелязват, че ракетата е част от новото поколение стратегически оръжия на Русия, които според Кремъл са способни да заобикалят съществуващите системи за противоракетна отбрана.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Литва обвинява Беларус в „хибридна атака“ след инцидент с контрабандни балони

          Красимир Попов -
          Литва обвини Русия и Беларус в провеждане на „хибридна атака“, след като десетки балони, натоварени с контрабандни цигари, я принудиха да затвори летища и...
          Война

          Американски бомбардировачи прелетяха над Карибско море близо до Венецуела в трета демонстрация на сила

          Красимир Попов -
          Два бомбардировача B-1B на САЩ преминаха над Карибско море близо до бреговете на Венецуела в понеделник, като това е третата подобна демонстрация на сила...
          Инциденти

          Земетресение с магнитуд 6,1 удари Западна Турция, усетено и в Истанбул и Измир (ПЪРВО ВИДЕО)

          Красимир Попов -
          Земетресение с магнитуд 6,1 удари Западна Турция късно в понеделник, като трусовете бяха усетени в Истанбул и други големи градове. Според Агенцията за извънредни...

          4 КОМЕНТАРА

          2. Като я тества да се гръмне в крака !Тия убийци само оръ жия правят и войни водят не им стига акъла нещо свестни да измислят!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions