Норвегия: Русия тества ядрената ракета „Буревестник“ от Нова земя

Норвежкото военно разузнаване потвърди, че Русия е извършила пробен пуск на своята нова крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“, съобщава Ройтерс
По-рано президентът Владимир Путин също потвърди успешното изпитание на ракетата, което е проведено на 21 октомври, според началника на руския генерален щаб генерал Валерий Герасимов.
„Буревестник“ (индекс 9M730) е нисколетяща крилата ракета с голям обсег, която може да бъде оборудвана с ядрена бойна глава и се задвижва от ядрен реактор. НАТО обозначава оръжието под името SSC-X-9 Skyfall.
Експерти отбелязват, че ракетата е част от новото поколение стратегически оръжия на Русия, които според Кремъл са способни да заобикалят съществуващите системи за противоракетна отбрана.
Много добра новина.Дядо Дони малко да помисли.Урсоли,Каин маи да помислят малко.Боко също.
Като я тества да се гръмне в крака !Тия убийци само оръ жия правят и войни водят не им стига акъла нещо свестни да измислят!
Ммм да..ти вече си създадена…по голямо падение да измислят ще им трябва столетие!