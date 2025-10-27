Норвегия: Русия тества ядрената ракета „Буревестник“ от Нова земя

Норвежкото военно разузнаване потвърди, че Русия е извършила пробен пуск на своята нова крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“, съобщава Ройтерс

„Можем да потвърдим, че Русия е извършила пробен пуск на новата си крилата ракета с голям обсег от Нова земя“, заяви вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес, ръководител на Норвежката разузнавателна служба.

По-рано президентът Владимир Путин също потвърди успешното изпитание на ракетата, което е проведено на 21 октомври, според началника на руския генерален щаб генерал Валерий Герасимов.

„Буревестник“ (индекс 9M730) е нисколетяща крилата ракета с голям обсег, която може да бъде оборудвана с ядрена бойна глава и се задвижва от ядрен реактор. НАТО обозначава оръжието под името SSC-X-9 Skyfall.

Експерти отбелязват, че ракетата е част от новото поколение стратегически оръжия на Русия, които според Кремъл са способни да заобикалят съществуващите системи за противоракетна отбрана.